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Россия поставляет дизель не в США: Трамп раскрыл, куда идет горючее
Дональд Трамп раскрыл, куда Россия поставляет дизельное топливо.
Россия не экспортирует дизельное топливо напрямую в Соединенные Штаты, хотя осуществляет его поставки на мировой рынок.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.
Он отметил, что Россия экспортирует нефтепродукты во многие страны.
«Россия не снабжает дизельное топливо именно нам. Она снабжает его всем миром», — сказал Трамп.
Соглашение Трампа и Путина о дизеле РФ — последние новости
Напомним, президент США заявил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в Америку и другие страны мира.
По данным издания Axios, в Вашингтоне увязали это решение с тем, что Украина отказалась прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Также Дональд Трамп отметил, что лично просил президента Украины Владимира Зеленского не атаковать предприятия, где производят и перерабатывают дизельное топливо.
Ранее мы писали, что США пошли на неожиданный шаг по поводу российского дизеля на фоне попыток возобновить переговоры о завершении войны в Украине.