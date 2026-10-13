Россия поставляет дизель не в США: Трамп раскрыл, куда идет горючее

Дональд Трамп / © Associated Press

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Россия не экспортирует дизельное топливо напрямую в Соединенные Штаты, хотя осуществляет его поставки на мировой рынок.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, передает Clash Report.

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Он отметил, что Россия экспортирует нефтепродукты во многие страны.

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«Россия не снабжает дизельное топливо именно нам. Она снабжает его всем миром», — сказал Трамп.

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Напомним, президент США заявил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в Америку и другие страны мира.

По данным издания Axios, в Вашингтоне увязали это решение с тем, что Украина отказалась прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Также Дональд Трамп отметил, что лично просил президента Украины Владимира Зеленского не атаковать предприятия, где производят и перерабатывают дизельное топливо.

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Ранее мы писали, что США пошли на неожиданный шаг по поводу российского дизеля на фоне попыток возобновить переговоры о завершении войны в Украине.

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