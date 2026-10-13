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Росія постачає дизель не до США: Трамп розкрив, куди йде пальне
Дональд Трамп розкрив, куди Росія постачає дизельне пальне.
Росія не експортує дизельне пальне безпосередньо до Сполучених Штатів, хоча здійснює його постачання на світовий ринок.
Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.
Він зазначив, що Росія експортує нафтопродукти до багатьох країн.
«Росія не постачає дизельне пальне саме нам, вона постачає його всьому світу», — сказав очільник США.
Угода Трампа та Путіна щодо російського дизеля — останні новини
Нагадаємо, президент США заявив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля до Америки та інших країн світу.
За даними видання Axios, у Вашингтоні пов’язали це рішення з тим, що Україна відмовилася припинити удари по російських нафтопереробних заводах.
Також Дональд Трамп зазначив, що особисто просив президента України Володимира Зеленського не атакувати підприємства, де виготовляють і переробляють дизельне пальне.
Раніше ми писали, що США пішли на несподіваний крок щодо російського дизеля на тлі спроб відновити переговори про закінчення війни в Україні.