Росія постачає дизель не до США: Трамп розкрив, куди йде пальне

Дональд Трамп / © Associated Press

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Росія не експортує дизельне пальне безпосередньо до Сполучених Штатів, хоча здійснює його постачання на світовий ринок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

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Він зазначив, що Росія експортує нафтопродукти до багатьох країн.

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«Росія не постачає дизельне пальне саме нам, вона постачає його всьому світу», — сказав очільник США.

Угода Трампа та Путіна щодо російського дизеля — останні новини

Нагадаємо, президент США заявив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизеля до Америки та інших країн світу.

За даними видання Axios, у Вашингтоні пов’язали це рішення з тим, що Україна відмовилася припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Також Дональд Трамп зазначив, що особисто просив президента України Володимира Зеленського не атакувати підприємства, де виготовляють і переробляють дизельне пальне.

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Раніше ми писали, що США пішли на несподіваний крок щодо російського дизеля на тлі спроб відновити переговори про закінчення війни в Україні.

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