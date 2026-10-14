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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 14 жовтня: скільки балів буде

Незабаром очікується посилення геомагнітної активності.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 14 жовтня, жовтня, магнітна буря трохи слабне. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі геомагнітні умови досить спокійні. Втім, можливе посилення геомагнітної активності через вплив корональних викидів маси та потоку швидкого сонячного вітру. Протягом найближчої доби не виключені магнітні бурі рівня G1, а подекуди — короткочасно G2.

Магнітна буря 14 жовтня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 14 жовтня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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