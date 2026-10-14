Магнітна буря 14 жовтня: скільки балів буде

Магнітна буря / © Associated Press

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Сьогодні, 14 жовтня, жовтня, магнітна буря трохи слабне. Очікується збурення з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

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Наразі геомагнітні умови досить спокійні. Втім, можливе посилення геомагнітної активності через вплив корональних викидів маси та потоку швидкого сонячного вітру. Протягом найближчої доби не виключені магнітні бурі рівня G1, а подекуди — короткочасно G2.

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Магнітна буря 14 жовтня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

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