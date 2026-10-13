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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Вдарила потужна магнітна буря: хто у небезпеці і як себе вберегти

Викид корональної маси, який стався кілька днів тому, міг зачепити Землю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У вівторок, 13 жовтня, активність Сонця стала сильнішою. Магнітна буря підвищилася до червоного рівня — К-індексу 5.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Викид корональної маси, який зафіксували вдень 10 жовтня, міг зачепити Землю краєм і вплинути на геомагнітну активність. Цей ефект може збігтися з надходженням швидкого потоку сонячного вітру з корональних дір, розташованих у центральній частині Сонця. Це підвищує ймовірність нових періодів активної геомагнітної активності та магнітних бур рівня G1–G2 — від слабких до помірних.

Магнітна буря 13 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 13 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Найчастіше про погіршення самопочуття під час періодів повідомляють метеочутливі люди, люди з порушеннями сну, підвищеною втомлюваністю або серцево-судинними захворюваннями, вагітні. У них можуть виникати головний біль, слабкість, сонливість, дратівливість чи проблеми зі сном.

Щоб легше пережити дні магнітних бур, фахівці радять:

  • дотримуватися режиму сну;

  • пити достатньо води;

  • уникати надмірних фізичних навантажень;

  • більше гуляти на свіжому повітрі;

  • обмежити алкоголь, надлишок кофеїну та важку їжу;

  • контролювати артеріальний тиск.

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