Яке церковне свято в Україні 13 жовтня

Церковне свято 13 жовтня / © pexels.com

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13 жовтня (26 жовтня), в православному календарі день пам’яті мучеників Карпа, Папіли й Агатоніки. Карп був єпископом міста Фіатири в Малій Азії, а Папіла служив дияконом. За церковним переданням, обидва відкрито сповідували християнство та проповідували Євангеліє, незважаючи на небезпеку.

У період переслідувань християн їх заарештували та привели до правителя. Від Карпа і Папіли вимагали зректися Христа та принести жертву язичницьким богам. Однак вони категорично відмовилися це зробити.

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Святих піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити їх відмовитися від віри. Проте навіть перед загрозою смерті вони залишалися непохитними.

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Разом із Карпом і Папілою в церковній традиції згадують святу Агатоніку. Вона стала свідком страждань християнських мучеників і також відкрито заявила про свою віру в Христа.

Агатоніка усвідомлювала, що таке рішення означатиме для неї смертний вирок. Проте страх перед переслідувачами не змусив її приховати свої переконання. За сповідання християнської віри вона також прийняла мученицьку смерть.

Житійна традиція розповідає про численні катування, яких зазнали мученики. Їх намагалися залякати болем і смертю, однак Карп, Папіла та Агатоніка не погодилися зректися Христа.

Зрештою мучеників засудили до страти. Їхня смерть стала для перших християн прикладом надзвичайної стійкості та вірності своїм переконанням.

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Церковне свято в Україні 13 жовтня за старим календарем

За старим календарем 13 жовтня в Україні вшановували пам’ять священномученика Григорія, просвітителя Вірменії. За церковним переданням, через відмову поклонятися язичницьким богам Григорій зазнав тяжких переслідувань і багато років провів в ув’язненні. Згодом він був звільнений та навернув до християнства вірменського царя Тиридата III. На початку IV століття Вірменія прийняла християнство як державну релігію, ставши першою державою, що зробила це офіційно.

Прикмети 13 жовтня

Народні прикмети 13 жовтня / © pexels.com

Якщо випав перший сніг — вважали, що справжня зима прийде ще нескоро.

Журавлі вже відлетіли у теплі краї — чекали на ранню та холодну зиму.

Блідий або затягнутий туманом Місяць — до погіршення погоди та опадів.

Що не можна робити 13 жовтня

Цього дня не схвалювали бездіяльність, однак і за складну хатню роботу братися не радили — її намагалися відкласти. Ще однією небажаною поведінкою вважали вихваляння власними успіхами та здобутками.

Що можна робити 13 жовтня

У народній традиції цей день відомий як Банний. Здавна вірили, що водні процедури цього дня мають особливу силу. Люди намагалися до заходу сонця сходити до лазні, добре помитися та попаритися. Вважалося, що такий обряд допомагає позбутися недуг і зберегти міцне здоров’я протягом наступного року.

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