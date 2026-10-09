Дмитрів день 2026: дата свята за новим і старим стилем

Коли Дмитрів день 2026 року / © wikimedia.org

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Водночас у календарях за старим стилем можна зустріти звичну дату — 8 листопада. Чому змінилося число, ким був святий Дмитро та коли вітати чоловіків із цим ім’ям — розповідаємо далі.

Дмитрів день 2026 — якого числа святкують

2026 року Дмитрів день за новоюліанським календарем припадає на понеділок, 26 жовтня. Це дата церковного вшанування великомученика Димитрія Солунського.

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Раніше багато українців звикли святкувати це свято 8 листопада. Саме таку дату вказує юліанський календар, якого продовжують дотримуватися окремі релігійні громади.

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Тому обидві дати можна зустріти в інформаційних матеріалах, однак вони стосуються різних календарних традицій:

26 жовтня 2026 року — за новим церковним календарем;

8 листопада 2026 року — за старим юліанським календарем.

Якщо ви плануєте привітати близьку людину з днем ангела, варто зважати на календар, якого вона дотримується.

Чому Дмитрів день перенесли з 8 листопада на 26 жовтня

Зміна дати пов’язана з календарною реформою. Від 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят. За ним дати багатьох церковних подій змістилися на 13 днів раніше порівняно з юліанським стилем.

Саме тому день пам’яті святого Димитрія Солунського тепер припадає на 26 жовтня для громад, які користуються новим календарем. Водночас ті, хто зберігає старий стиль, продовжують вшановувати його 8 листопада.

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Отже, твердження, що Дмитрів день повністю зник із листопадового календаря, буде неточним. Дата залежить від церковної традиції, якої дотримується конкретна громада або родина.

Хто такий святий Димитрій Солунський

Святий Димитрій Солунський — один із шанованих великомучеників християнської традиції. За церковним переказом, він жив у перші століття християнства та постраждав за свою віру.

Димитрія вважають прикладом мужності, духовної стійкості й відданості переконанням. Його особливо шанують у православній традиції, а день пам’яті святого посідає помітне місце в церковному календарі.

В українській культурі свято також набуло народного значення. Із Дмитровим днем пов’язували завершення осінніх робіт, зміну погоди та підготовку до зимового періоду. Частина таких звичаїв збереглася в народних переказах і прикметах.

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Коли день ангела Дмитра 2026 року

26 жовтня — одна з найвідоміших дат, коли вітають чоловіків на ім’я Дмитро. Вона пов’язана з днем пам’яті великомученика Димитрія Солунського.

З нагоди іменин Дмитрові можна побажати міцного здоров’я, душевного спокою, родинного затишку, успіхів у справах і підтримки близьких. Найкраще привітання — те, у якому є щирі слова, що відповідають вашим стосункам із людиною.

Водночас варто пам’ятати, що в церковному календарі є й інші святі з ім’ям Димитрій. Тому особистий день ангела може визначатися відповідно до небесного покровителя конкретної людини.

Традиції та народні прикмети на Дмитрів день

У народній традиції Дмитрів день асоціювався з пізньою осінню та наближенням холодів. Наші предки звертали увагу на погоду, поведінку тварин і природні зміни, намагаючись передбачити, якою буде зима.

Із цим днем також пов’язували родинні зустрічі, згадки про предків і завершення господарських справ перед зимовим сезоном. У різних регіонах України звичаї могли відрізнятися.

Народні прикмети варто сприймати як частину культурної спадщини, а не як точний прогноз погоди чи обов’язкові церковні правила. Головний духовний зміст свята полягає у вшануванні святого та прагненні до добрих вчинків.

Що не можна робити на Дмитрів день

Навколо Дмитрового дня існують різноманітні народні заборони, проте не всі вони мають церковне підґрунтя.

Сам факт, що певна робота припадає на цю дату, не означає, що вона автоматично заборонена. Якщо є можливість, віряни можуть присвятити час молитві, відвідуванню богослужіння, допомозі близьким і добрим справам.

Також не варто плутати народні повір’я з офіційними церковними приписами. Якщо вас цікавлять конкретні правила святкування, найкраще орієнтуватися на рекомендації своєї релігійної громади.

FAQ

Коли Дмитрів день 2026 року в Україні?

За новим церковним календарем Дмитрів день святкуватимуть 26 жовтня 2026 року, у понеділок. За юліанським календарем дата припадає на 8 листопада.

Чому Дмитрів день тепер святкують 26 жовтня замість 8 листопада?

Дата змінилася для громад, які перейшли на новоюліанський календар. Через календарну реформу день пам’яті святого Димитрія Солунського змістився на 13 днів раніше. Віряни, які дотримуються юліанського календаря, продовжують вшановувати свято 8 листопада.

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