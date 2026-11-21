Кого вшановує Церква 28 листопада / © pexels.com

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28 листопада (11 грудня), в православному календарі день пам’яті преподобномученика Стефана Нового. Стефан Новий народився близько 715 року в Константинополі в побожній християнській родині. Його батьків звали Іваном і Анною. За переказами, мати присвятила сина Богові ще до його народження.

З дитинства хлопчик виявляв схильність до молитви та вивчення Святого Письма. Він здобув освіту, добре знав церковні тексти й поступово усвідомив бажання присвятити своє життя служінню Богові.

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Коли Стефанові виповнилося 16 років, він залишив світське життя та вирушив на гору Святого Авксентія поблизу Константинополя. Там він прийняв чернечий постриг і почав вести усамітнене життя, присвячене молитві, посту та духовному вдосконаленню.

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Згодом Стефан став ігуменом монастиря. До нього приходили люди, які прагнули духовної поради та чернечого наставництва. Його поважали за смирення, мудрість і суворе дотримання християнських заповідей.

Життя Стефана Нового припало на період гострих релігійних суперечок у Візантійській імперії. За правління імператора Костянтина V Копроніма особливо посилилися переслідування тих, хто шанував святі ікони.

Іконоборці вважали, що використання священних зображень у богослужінні суперечить християнському вченню. Натомість захисники ікон наголошували, що шанування образу спрямоване до того, кого на ньому зображено, а не до матеріалу, з якого він виготовлений.

Стефан Новий відкрито виступив проти імператорської політики. Він відмовився зректися шанування ікон і продовжував навчати своїх учнів православної віри.

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Його принципова позиція викликала невдоволення імператора. Влада намагалася змусити ченця відмовитися від переконань, однак він залишався непохитним.

Кому моляться 28 листопада — день пам’яті мученика Іринарха

Іринарх жив у період гонінь на християн, коли сповідування віри в Христа могло коштувати людині життя. За церковним переданням, він служив катом у місті Севастії, що розташовувалося на території Малої Вірменії.

Під час виконання своїх обов’язків Іринарх став свідком страждань християнських жінок, яких переслідували за відмову зректися віри. Їхня мужність, терпіння та готовність прийняти смерть заради Христа справили на нього глибоке враження.

Побачивши, що жінки не відмовляються від своїх переконань навіть під загрозою жорстоких покарань, Іринарх почав замислюватися над християнським ученням. Згодом він сам увірував у Христа.

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За переказами, особливе враження на Іринарха справила стійкість семи християнок, яких привели на суд за відмову поклонятися язичницьким богам. Вони мужньо переносили випробування, не зрікаючись своєї віри.

Побачивши їхню духовну силу, Іринарх відкрито заявив про власну віру в Ісуса Христа. Його рішення стало несподіванкою для присутніх, адже ще недавно він сам брав участь у переслідуванні християн.

Разом із ним християнство прийняв ієрей Акиндін, який охрестив новонаверненого. Після цього Іринарх уже не приховував своїх переконань і був готовий розділити долю тих, кого раніше переслідував.

Кого вшановують в Україні 28 листопада за старим календарем

За старим календарем 28 листопада в Україні вшановували пам’ять преподобного Паїсія Величковського. Народився він у Полтаві в родині священника. У молодому віці залишив навчання в Києво-Могилянській академії та обрав чернечий шлях. Подвижницьке життя провів на Афоні, а згодом очолив Нямецький монастир у Молдові. Паїсій Величковський перекладав церковнослов’янською мовою твори святих отців, зокрема про молитву та духовне вдосконалення. Завдяки його праці відродився інтерес до ісихазму — традиції внутрішньої молитви та духовного зосередження.

Прикмети 28 листопада

Народні прикмети 28 листопада / © pexels.com

Якщо 28 листопада випав сніг, зима буде сніжною.

Якщо морозно, найближчими днями варто чекати сильного похолодання.

Якщо небо затягнуте хмарами, незабаром може випасти сніг.

Що не можна робити 28 листопада

28 листопада не слід першими позичати комусь гроші, адже разом із ними можна віддати власний достаток. Водночас, якщо хтось звертається по фінансову підтримку, відмовляти йому не радять.

Що можна робити 28 листопада

Віряни просять святого Стефана про духовну опіку, допомогу в подоланні життєвих випробувань, одужання та захист від негараздів.

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