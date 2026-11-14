Яке церковне свято в Україні 21 листопада

Церковне свято 21 листопада / © pexels.com

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21 листопада (4 грудня), в православному календарі Введення в храм Пресвятої Богородиці. Історія свята ґрунтується на церковному Переданні. Згідно з ним, батьки Діви Марії — праведні Йоаким та Анна — довгий час не мали дітей. Вони щиро молилися Господу та дали обітницю присвятити Йому дитину, якщо отримають такий дар.

Коли в подружжя народилася донька Марія, вони вирішили виконати обіцянку. Коли дівчинці виповнилося три роки, батьки привели її до Єрусалимського храму.

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За церковним Переданням, Марія самостійно піднялася високими сходами храму, де її зустрів первосвященник. Він увів дитину до Святого Святих — найсвященнішої частини храму, куди за старозавітними правилами міг входити лише первосвященник і тільки один раз на рік.

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Після цього Марія залишилася при храмі, де зростала в молитві, духовному навчанні та служінні Богові. Саме там, згідно з Переданням, вона готувалася до майбутньої місії — стати Матір’ю Ісуса Христа.

Свято Введення нагадує християнам про важливість виховання дітей у вірі, батьківської любові та духовного розвитку. Воно також символізує початок нового етапу в історії спасіння людства.

Церковне свято в Україні 21 листопада за старим календарем

За старим календарем 21 листопада в Україні святкували Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Головним небесним покровителем цього дня вважається архангел Михаїл — очільник ангельського війська, який переміг сили темряви. Його шанують як захисника справедливості, борця зі злом і заступника людей перед Богом.

Прикмети 21 листопада

Народні прикмети 21 листопада / © pexels.com

Якщо цього дня випав мокрий сніг — наступного року буде щедрий урожай.

Ясна ніч на Михайла віщує сніжну та морозну зиму.

Іній на деревах — до сильних снігопадів.

Що не можна робити 21 листопада

Цю дату традиційно присвячували духовному очищенню, молитвам і добрим вчинкам, намагаючись уникати сварок, негативних емоцій та вчинків, які можуть обтяжувати сумління.

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Що можна робити 21 листопада

Якщо першим приходив чоловік, родину нібито чекали спокій і достаток, жінка — можливі грошові труднощі, а дитина — додаткові клопоти та турботи. Через це господині, які вірили в прикмету, намагалися подбати, щоб першим до будинку зайшов саме чоловік.

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