Церковне свято 27 листопада / © unsplash.com

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27 листопада (10 грудня), в православному календарі день пам’яті великомученика Якова Персіянина. Яків Персіянин народився в Персії у християнській родині. Його точна дата народження та подробиці ранніх років життя не збереглися. Відомо, що він був освіченою людиною, мав дружину та користувався повагою в суспільстві.

Згодом Яків здобув прихильність перського царя Єздигерда I та отримав високе становище при дворі. Його життя було забезпеченим, а служба правителю відкривала можливості для подальшого кар’єрного зростання.

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Однак перебування при царському дворі поступово вплинуло на його поведінку. Під тиском оточення та бажання зберегти прихильність правителя Яків відмовився від відкритого сповідування християнства. Цей вчинок став серйозним випробуванням для його родини.

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Коли мати та дружина Якова дізналися про його відступництво, вони були глибоко засмучені. Жінки написали йому листа, у якому висловили своє розчарування та дали зрозуміти, що не можуть сприймати його колишнє зречення віри як звичайну поступку обставинам.

Їхні слова змусили Якова замислитися над власним життям. Він усвідомив, що заради земних благ і прихильності царя відмовився від того, у що щиро вірив.

Після цього чоловік розкаявся у своєму вчинку та повернувся до християнства. Він знову почав відкрито сповідувати віру в Ісуса Христа, розуміючи, що такий вибір може коштувати йому життя.

Церковне свято 27 листопада — день пам’яті преподобного Паладія

Він народився близько 360 року в Галатії. Ще в молодому віці він вирішив присвятити життя служінню Богові та вирушив до Александрії, де прийняв чернечий спосіб життя.

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Прагнучи духовної досконалості, Паладій оселився серед єгипетських пустельників. Спочатку він подвизався поблизу Александрії, а згодом провів близько дев’яти років у Нітрійській і Скитській пустелях. Там святий навчався молитви, стриманості та смирення, спілкуючись із досвідченими ченцями.

Через погіршення здоров’я Паладій залишив пустелю та переїхав до Палестини. Згодом він оселився у Вифінії, де близько 400 року його обрали єпископом міста Єленополя.

Паладій був учнем святителя Іоана Золотоустого та підтримував його під час церковних випробувань. Він також відомий як автор духовних творів, зокрема «Лавсаїка» — збірки розповідей про життя єгипетських пустельників, їхні подвиги, молитви та духовну мудрість.

Помер святий приблизно у 420–430 роках. Його праці стали важливим джерелом відомостей про раннє християнське чернецтво.

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Церковне свято в Україні 27 листопада за старим календарем

За старим календарем 27 листопада в Україні вшановували пам’ять святого апостола Пилипа. Після зустрічі з Ісусом Пилип одразу розповів про Нього своєму другові Натанаїлу, запросивши його познайомитися з Месією. Апостол супроводжував Христа під час Його земного служіння, був свідком чудес і слухав Його проповіді. Після Вознесіння Ісуса Христа Пилип вирушив проповідувати Євангеліє в різні країни. За церковним переказом, він поширював християнство в Малій Азії, Сирії та інших регіонах. Своєю проповіддю навертав людей до віри, за що зазнавав переслідувань.

Прикмети 27 листопада

Народні прикмети 27 листопада / © pexels.com

Якщо 27 листопада випав сніг, зима буде сніжною.

Якщо морозно — зима обіцяє бути холодною.

Якщо небо затягнуте хмарами — незабаром може початися снігопад.

Що не можна робити 27 листопада

Народні звичаї застерігають від надмірних фізичних навантажень. Також бажано відкласти рукоділля: шиття та в’язання, за повір’ями, можуть накликати тривалі холоди, адже вважається, що такими заняттями людина нібито «зашиває» тепло. Не рекомендується користуватися ножами, ножицями та іншими гострими інструментами, щоб не накликати біду.

Що можна робити 27 листопада

Цього дня господарям радять навести лад у домі та позбутися непотрібних речей. За давнім повір’ям, разом із мотлохом із житла можна винести сварки, клопоти й усілякі негаразди. Щасливою прикметою вважають і випадкову знахідку лосиних рогів, адже наприкінці осені ці тварини зазвичай скидають старі роги.

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