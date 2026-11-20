Який день ангела 27 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 27 листопада

27 листопада 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Бориса, Василя, Володимира, Всеволода, Гаврила, Дмитра, Івана, Миколу, Олексія, Романа, Сергія.

Андрій — має давньогрецьке коріння й означає «мужній», «хоробрий», «відважний». У дитинстві Андрії зазвичай активні, допитливі, енергійні та винахідливі. У дорослому віці стають самостійними, рішучими, відповідальними та цілеспрямованими.

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Борис — має давньослов’янське коріння. За однією з версій, походить від слова «боротьба» і трактується як «борець». У дитинстві Бориси часто наполегливі, серйозні, допитливі та незалежні. Дорослі Бориси зазвичай рішучі, практичні, працьовиті та витривалі.

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Василь — ім’я грецького походження, утворене від слова basileios, що означає «царський», «володарський». Маленькі Василі зазвичай доброзичливі, товариські, щирі та допитливі. У дорослому віці стають спокійними, розважливими, відповідальними та надійними.

Володимир — давньослов’янське ім’я, утворене з двох частин — «володіти» та «мир». Його значення тлумачать як «той, хто володіє світом» або «володар миру». У дитинстві Володимири часто допитливі, активні, кмітливі та незалежні. Дорослі Володимири зазвичай упевнені в собі, рішучі, амбітні та комунікабельні.

Всеволод — давньослов’янське ім’я, яке складається зі слів «весь» і «володіти». Означає «той, хто володіє всім», «всевладний». Маленькі Всеволоди часто спокійні, спостережливі, розумні та врівноважені. У дорослому віці зазвичай стають відповідальними, терплячими, розсудливими та наполегливими.

Гаврило — має давньоєврейське коріння й походить від імені Гавріель. Його значення — «Бог є моя сила» або «сила Божа». У дитинстві Гаврили зазвичай допитливі, доброзичливі, емоційні та товариські. Дорослі Гаврили часто чуйні, щедрі, наполегливі та відповідальні.

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Дмитро — ім’я давньогрецького походження, пов’язане з Деметрою — богинею землі та родючості. Означає «присвячений Деметрі», «той, хто належить Деметрі». Маленькі Дмитри зазвичай енергійні, рухливі, товариські та допитливі. Дорослі Дмитри часто рішучі, практичні, цілеспрямовані та комунікабельні.

Іван — має давньоєврейське коріння та походить від імені Йоханан. Означає «Бог милостивий», «Божа благодать». У дитинстві Івани зазвичай добрі, відкриті, щирі та допитливі. У дорослому віці стають працьовитими, відповідальними, терплячими та відданими.

Микола — давньогрецького походження, утворене від слів nike — «перемога» та laos — «народ». Означає «переможець народів». Маленькі Миколи зазвичай активні, кмітливі, допитливі та самостійні. Дорослі Миколи часто працьовиті, врівноважені, рішучі та практичні.

Олексій — має давньогрецьке коріння та походить від слова alexein, що означає «захищати», «відбивати напад». Його тлумачать як «захисник». У дитинстві Олексії зазвичай спокійні, доброзичливі, чуйні та врівноважені. Дорослі Олексії часто дипломатичні, терплячі, відповідальні та надійні.

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Роман — ім’я латинського походження, утворене від слова Romanus, що означає «римлянин», «той, хто походить із Риму». Маленькі Романи зазвичай допитливі, рухливі, товариські та емоційні. У дорослому віці Романи часто стають цілеспрямованими, незалежними, рішучими та наполегливими.

Сергій — ім’я має латинське коріння та походить від родового імені Sergius. Його точне первісне значення остаточно не встановлене. У дитинстві Сергії зазвичай доброзичливі, чуйні, активні та товариські. Дорослі Сергії часто відповідальні, розважливі, працьовиті та віддані своїм принципам.

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 27 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та веде до щасливих подій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові, достатку й багато приводів для радості!

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З іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього лихого та допомагає знаходити правильний шлях. Бажаю, щоб у серці панували тепло й гармонія, у домі — затишок, а в житті — щастя та добробут!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб кожен день приносив приємні новини, добрі зустрічі та здійснення заповітних мрій. Нехай небесний заступник дарує сили, мудрість і віру, а доля щедро винагороджує за добрі справи!

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З Днем ангела! Нехай твій охоронець невтомно оберігає тебе і твоїх близьких, відводить біди та наповнює життя світлими моментами. Бажаю здоров’я, щирих людей поруч, фінансового достатку, родинного тепла й безмежного щастя!

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Вітаю з іменинами! Нехай у твоєму житті завжди вистачає любові, натхнення та сил для нових звершень. Бажаю ніколи не втрачати надії, сміливо йти до своїх цілей і знаходити радість навіть у звичайних речах. Хай ангел завжди тримає тебе під своїм крилом!

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