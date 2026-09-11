Ліга чемпіонів: загальна турнірна таблиця основного раунду — яке місце посідає "Шахтар"

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

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Від 8 вересня 2026 до 27 січня 2027 року відбуваються матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

В основному раунді найпрестижнішого єврокубка виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома і стільки ж на виїзді.

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Україну в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів представляє чинний чемпіон УПЛ — донецький "Шахтар", який напряму потрапив до основного етапу турніру.

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Після першого туру "гірники", які стартували виїзною нічиєю з нідерландським ПСВ (1:1), з одним набраним очком посідають 18-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів.

За підсумками восьми турів сформується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 5 червня 2027 року на стадіоні "Метрополітано" у Мадриді.

Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів

Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів / © x.com/FootRankings

Минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб в серії пенальті здолав лондонський "Арсенал" і вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубок.

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Раніше повідомлялося, що "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів бойовою нічиєю проти ПСВ.

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