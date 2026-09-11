У ПСВ прокоментували результат матчу з "Шахтарем" у стартовому турі Ліги чемпіонів

Арда Туран і Петер Бош / © Associated Press

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Головний тренер нідерландського ПСВ Петер Бош прокоментував результат матчу з донецьким "Шахтарем" у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

Команди розійшлися бойовою нічиєю (1:1) у поєдинку, який відбувся у четвер, 10 вересня, на стадіоні "Філіпс" у нідерландському місті Ейндговен.

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"Сили обох команд були приблизно рівними. Їхній воротар добре допомагав у володінні м'ячем, і вони добре грали через трикутники. Ми недостатньо добре контролювали м'яч. Ми занадто легко втрачали м'яч. Після перерви ми діяли краще, тож, мабуть, можна сказати, що ми мали перемогти, але, знову ж таки, це справедливий результат", — наводить слова Боша офіційний сайт УЄФА.

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Також своїми враженнями від нічиєї з "Шахтарем" поділився захисник ПСВ Сержиньйо Дест, який зрівняв рахунок на старті другого тайму.

"Ми не змогли прорвати їхню оборону. Вони добре організовані. Можливо, наш темп був занадто низьким. Хоча це була нічия з хорошою командою, ми відчували, що в цьому матчі могли досягти більшого", — сказав Дест.

"Шахтар" залишився єдиним представником України в нинішньому єврокубковому сезоні. Раніше боротьбу на міжнародній арені завершили київське "Динамо", житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ.

У другому турі найпрестижнішого єврокубка "Шахтар" 14 жовтня проведе номінально домашній матч проти афінського АЕКа (Греція). Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж".

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Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона України напряму потрапив до основної стадії Ліги чемпіонів, де повинен зіграти 8 матчів. Крім ПСВ, суперниками "гірників" у боротьбі за вихід до плейоф також стануть "Реал" Мадрид (Іспанія), "Інтер" (Італія), "Спортинг" (Португалія), "Фенербахче" (Туреччина), "Лейпциг" (Німеччина), АЕК Афіни (Греція) та "Слован" Братислава (Словаччина).

Вісім найкращих команд основного раунду Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що у "Шахтарі" прокоментували нічию проти ПСВ на старті Ліги чемпіонів.

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