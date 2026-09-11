В ПСВ прокомментировали результат матча с "Шахтером" в стартовом туре Лиги чемпионов

Арда Туран и Петер Бош / © Associated Press

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Главный тренер нидерландского ПСВ Петер Бош прокомментировал результат матча с донецким "Шахтером" в первом туре основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Команды разошлись боевой ничьей (1:1) в поединке, который состоялся в четверг, 10 сентября, на стадионе "Филипс" в нидерландском городе Эйндховен.

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"Силы обеих команд были примерно равными. Их вратарь хорошо помогал во владении мячом, и они хорошо играли через треугольники. Мы недостаточно хорошо контролировали мяч. Мы слишком легко теряли мяч. После перерыва мы действовали лучше, поэтому, пожалуй, можно сказать, что мы должны были победить, но, опять-таки, это справедливый результат", — приводит слова Боша официальный сайт УЕФА.

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Также своими впечатлениями от ничьей с "Шахтером" поделился защитник ПСВ Сержиньо Дест, который сравнял счет на старте второго тайма.

"Мы не смогли прорвать их оборону. Они хорошо организованы. Возможно, наш темп был слишком низким. Хотя это была ничья с хорошей командой, мы чувствовали, что в этом матче могли добиться большего", — сказал Дест.

"Шахтер" остался единственным представителем Украины в нынешнем еврокубковом сезоне. Ранее борьбу на международной арене завершили киевское "Динамо", житомирское "Полесье" и черкасский ЛНЗ.

Во втором туре самого престижного еврокубка "Шахтер" 14 октября проведет номинально домашний матч против афинского АЕКа (Греция). Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

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Отметим, что "Шахтер" в статусе чемпиона Украины напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов, где должен сыграть 8 матчей. Помимо ПСВ, соперниками "горняков" в борьбе за выход в плей-офф также станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что в "Шахтере" прокомментировали ничью против ПСВ на старте Лиги чемпионов.

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