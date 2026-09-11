Джинсовая куртка: стильные сочетания сезона и одина модная табу хитрость

Джинсовая куртка: стильные сочетания сезона и один модный трюк, нарушающий табу / © Getty Images

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Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Джинсовая куртка — именно такая. Она одинаково органично сочетается с платьями, леггинсами, юбками и праздничными образами, об этом рассказало издание PureWow. А современная мода предлагает не ограничиваться классическим силуэтом, в тренде эксперименты с длиной, слоями, фактурами и пропорциями.

Джинсовый бомбер и длинная юбка

Объемная куртка подчеркивает верхнюю часть фигуры, а длинная юбка уравновешивает силуэт. Образ получается одновременно непринужденным и элегантным.

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Двойной джинс

Две джинсовые вещи в одном образе — однозначно да! Главное — играть на контрасте оттенков. Сочетайте светлый винтажный деним с темно-синим или черным. А для максималистов есть ещё и джинсовая шляпа.

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Джинсовая куртка поверх миди платья

Куртка с четкой структурой поможет подчеркнуть силуэт и сделать образ более гармоничным. Особенно удачно смотрятся А-образные силуэты, которые не вступают в противоречие с объемом платья.

Короткая куртка, шорты и футболка

Для теплой погоды лучше всего выбирать укороченные модели, так как они легче и не создают лишнего объёма. Идеальная длина — на уровне естественной талии или чуть ниже, до верхней части бедер.

Смягчите яркий принт

Если в вашем образе уже есть цветы, полоски или другой яркий принт, темная джинсовая куртка станет идеальным «успокаивающим» элементом. Она объединит все детали и не перегрузит образ.

Выбирайте куртку-пиджак

Классический крой — далеко не единственный вариант. Джинсовый пиджак легко сочетается с юбкой-карандашом или яркими брюками, позволяя создать баланс между офисной элегантностью и непринужденным стилем.

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Попробуйте джинсовый тренч

Чтобы такой образ не выглядел слишком по-ковбойски, добавьте элегантные детали, например, туфли с заостренным носком, водолазку, женственную блузку или изящный аксессуар.

Превратите куртку в топ

Застегните джинсовую куртку на все пуговицы и подчеркните талию ремнем. В результате вы получите совершенно новый верх, который можно носить с юбкой-карандашом или даже брюками с кожаным эффектом.

Сочетайте разные стили

Джинсовая куртка отлично служит «мостом» между вещами с разным стилем. Например, спортивные брюки и классическая рубашка могут казаться несочетаемыми, но деним легко объединяет эти два мира.

Заправьте куртку в юбку с цветочным принтом

Неожиданный, но очень эффектный трютик. Заправленная джинсовая куртка подчеркивает талию, придает форму легкой цветочной юбке и делает образ более современным.

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Сделайте ставку на декор

Заклепки, кристаллы, вышивка, аппликации и накладки способны превратить обычную джинсовую куртку в главный акцент образа. Это самый простой способ придать базовой вещи индивидуальность.

Чего лучше не делать

Не надевайте короткую джинсовую куртку поверх длинной верхней одежды. Джинсовая куртка под длинным тренчем или шерстяным пальто — отличный многослойный вариант. Однако если поступить наоборот и надеть короткую куртку поверх длинного пальто, пропорции образа могут выглядеть несбалансированно и неаккуратно.

Правило стиля простое: более короткие слои оставляем внутри, более длинные — сверху.

Джинсовая куртка уже давно перестала быть просто практичной верхней одеждой. В этом сезоне она может стать бомбером, пиджаком, топом или главным элементом образа. Экспериментируйте с длиной, оттенками и слоями, и эта базовая вещь заиграет совершенно по-новому.

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