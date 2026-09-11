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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Амаль Клуни сменила красную дорожку на дипломатические встречи: какой образ выбрала адвокат в Афинах

На этот раз её наряд для официального мероприятия оказался особенно изысканным.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Амаль Клуни

Амаль Клуни / © Associated Press

После нескольких ярких появлений на Венецианском кинофестивале Амаль Клуни вновь оказалась в центре внимания, но на этот раз не на красной дорожке, а во время официального визита в Афины. Известная правозащитница встретилась с президентом Греции Константиносом Тасуласом и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Для официального мероприятия Амаль выбрала наряд, который прекрасно сочетал деловую сдержанность и присущую ей женственность, и вместо классического черного костюма остановила свой выбор на монохромном комплекте красного оттенка.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

В её наряд вошли приталенный жакет укороченного фасона и юбка до колен А-силуэта. Наряд был одновременно современным и достаточно консервативным для встречи.

Особую выразительность образу придала шелковая блузка с большим бантом у шеи, который стал интересным акцентом в ретро-стиле и напоминал эстетику 1970-х. Аксессуары Амаль подобрала так, чтобы они лишь дополняли образ, но не отвлекали внимание на себя; в частности, это были чёрная сумка и бежевые туфли.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Но, конечно же, главным украшением её образа была прическа. Роскошные длинные волосы Амаль были идеально уложены легкими волнами, и это выглядело очень женственно и красиво.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

Ее поездка в Грецию имеет важный профессиональный контекст. Сотрудничество Клуни с греческой стороной началось еще в 2014 году. Тогда её лондонскую юридическую фирму привлекли к работе над правовыми вопросами, связанными с возможным возвращением скульптур Парфенона из Британского музея в Грецию.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

В ходе нынешнего визита внимание было сосредоточено не только на культурном наследии, поскольку адвокат также присоединилась к мероприятиям ЮНЕСКО, посвященным влиянию искусственного интеллекта на сферу культуры, и приняла участие в благотворительном мероприятии, направленном на противодействие незаконной торговле произведениями искусства.

Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни / © Associated Press

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