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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Амаль Клуни сияла с головы до ног: эффектный выход супруги Джорджа Клуни в Венеции

Жена голливудской звезды вновь оказалась в центре внимания благодаря своему эффектному образу.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

48-летняя Амаль Клуни вместе с мужем Джорджем сейчас находится в Италии, где проходит Венецианский кинофестиваль. Папарацци заметили супругов по дороге на праздничный ужин в одном из ресторанов Венеции — заведении Ristorante da Ivo, которое они давно любят и посещают, когда бывают в городе. Именно в этом заведении в 2014 году Джордж Клуни отпраздновал свой мальчишник.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

На этот раз Амаль выбрала эффектный блестящий наряд. Она остановила свой выбор на серебристо-голубом мини-платье без бретелек от Caroline’s Couture, полностью украшенном бахромой. Детали наряда эффектно колыхались при движениях модели и придавали образу динамичность.

Адвокат по правам человека решила не ограничиваться одним акцентом и дополнила платье массивными бриллиантовыми серьгами, металлизированным клатчем и босоножками на каблуке в тон.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж Клуни выбрал для вечера темно-синий костюм и черную рубашку. Актер держал жену за руку, когда они выходили из водного такси, направляясь в ресторан.

Нынешний Венецианский кинофестиваль имеет для супругов особое значение, ведь в ходе него Джордж Клуни получил главную почетную награду фестиваля — «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Для торжественной церемонии награждения и выхода на красную дорожку Амаль выбрала черное платье Haider Ackermann, дополнив его ювелирными украшениями Cartier с бриллиантами.

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Комментарии
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