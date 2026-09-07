Историческое достижение: 17-летний украинец выиграл этап европейской региональной Формулы

Александр Бондарев / FIA Formula Regional European Championship

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Украинский гонщик Александр Бондарев одержал историческую победу в Региональном европейском чемпионате Формулы (FREC).

Уже в своем дебютном соревновательном уикенде в серии 17-летний украинец триумфовал в итальянской Имоле.

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Бондарев стартовал с поул-позиции и сразу захватил лидерство. Украинец безошибочно преодолел все 15 кругов и первым пересек финишную линию. Отрыв от Эмануэле Оливьери, который возглавляет общий зачет чемпионата, составил всего 0,443 секунды.

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Эта победа стала для Бондарева первой в FREC. Команда украинца, Van Amersfoort Racing, впервые в сезоне выиграла гонку чемпионата.

Бондарев — первый украинский победитель соревнований в истории европейской региональной Формулы.

Александр также стал десятым пилотом, которому удалось одержать победу хотя бы в одном заезде FREC-2026. На подиуме в честь нашего гонщика прозвучал гимн Украины.

Александр Бондарев (второй срава) на подиуме после победы в Имоле / FIA Formula Regional European Championship

"Сегодня было просто чрезвычайно. Утром я завоевал поул с очень хорошим кругом, болид чувствовался фантастически. Хорошо стартовал в гонке — это очень важно, потому что обгонять здесь довольно сложно. Когда держишься впереди, то можешь немного лучше контролировать гонку", — цитирует Бондарева официальный сайт серии.

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Европейские региональные соревнования служат переходным звеном между Формулой-3 и Формулой-4, в которой Бондарев выступал с 2024 года и одержал дебютную победу в августе 2025-го.

Ранее сообщалось, что Магучих во второй раз подряд завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги.

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