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Костюк в упорной борьбе уступила чемпионке Уимблдона в 1/8 финала US Open-2026
Украинка не смогла взять реванш у соперницы из Чехии за поражение в полуфинале Уимблдонского турнира.
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №11) не сумела выйти в четвертьфинал US Open-2026 в женском одиночном разряде.
В 1/8 финала мэйджора 24-летняя уроженка Киева в напряженном трехсетовом матче уступила чешке Линде Носковой (WTA №6), которая является чемпионкой Уимблдона-2026.
Поединок завершился поражением украинки со счетом 5:7, 7:5, 4:6. Во втором сете Марта отыграла два матчбола, еще три — в третьем.
Обзор матча
Отметим, что именно Носковой уступила Костюк в полуфинале Уимблдона-2026.
Костюк во второй раз подряд дошла до 1/8 финала на US Open, повторив свой лучший результат на этом турнире Grand Slam. В прошлом году она на этой стадии уступила другой чешке — Каролине Муховой.
Таким образом, Украина не будет представлена в четвертьфинале US Open-2026.
Носкова в четвертьфинале поборется с первой ракеткой мира — "нейтральной" белоруской Ариной Соболенко.
Ранее сообщалось, что Свитолина и Монфис остановились в шаге от финала микст-турнира US Open-2026.