Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя принимать участие в конфликтах

Трава с каплей росы / © Credits

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Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей — решения профессиональных задач и домашних хлопот.

Прежде чем встревать в выяснение отношение с кем-либо, подумайте, стоит ли оно того.

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Овен

Принятие важных решений стоит отложить на несколько дней — сегодня же велика вероятность того, что вы необъективно оцените обстоятельства и, в результате, придете к ошибочному выводу и таким же действиям.

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Телец

В этот день звезды категорически не рекомендуют представителям знака в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток — помните о том, что береженого бог бережет, и не рискуйте понапрасну.

Близнецы

День окажется удачным только при наличии подробного плана, который нужно составить с утра и придерживаться его весь день, а иначе, если хвататься одновременно за самые разные дела, успеха добиться не удастся.

Рак

Особой осторожности потребуют контакты с коллегами: не стоит делиться с ними своими планами, в противном случае в один прекрасный день вы срискуете узнать, что вашу идею воплотил в жизнь другой человек.

Лев

Тщательно следить за своими высказываниями важно всегда., но сегодня — особенно: любое неосторожное слово может нанести вашему собеседнику серьезную моральную травму, чего он вам скорее всего, не простит.

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Дева

Деловые встречи — если, конечно, у вас будет такая возможность — нужно перенести: в этот день вам трудно будет найти общий язык с другими людьми, а это может привести к досадным недоразумениям.

Весы

День, когда категорически нельзя впадать в крайности — с одной стороны нежелательно впадать в крайности, с другой — нельзя лениться: нужно вести обычный — неторопливый, но максимально результативный — образ жизни.

Скорпион

Энергии у вас сегодня будет предостаточно, но очень важно распоряжаться ею разумно: лучше всего заранее составить подробный план и скрупулезно его придерживаться, тогда и результативность окажется блестящим.

Стрелец

Как на работе, так и дома не стоит хвататься за все дела сразу — поскольку пословицу о двух зайцах пока еще никто не отменял, вы рискуете ничего не успеть, а впоследствии станете сожалеть о том, что день прошел зря.

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Козерог

В отношениях с близким человеком сегодня очень важно, как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар — до развода.

Водолей

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение — с большой долей вероятности — либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится и будет пылиться в шкафу.

Рыбы

Достичь взаимопонимания с деловыми в этот день партнерами не удастся, поэтому переговоры с ними лучше перенести на другой день — сегодня любые разговоры окажутся пустыми, а время — потраченным даром.

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Непростой и довольно напряженный день, в течение которого конфликты будут возникать буквально на ровном месте.

Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей — решения профессиональных задач и домашних хлопот. Прежде чем встревать в выяснение отношение с кем-либо, подумайте, стоит ли оно того.

Овен

Принятие важных решений стоит отложить на несколько дней — сегодня же велика вероятность того, что вы необъективно оцените обстоятельства и, в результате, придете к ошибочному выводу и таким же действиям.

Телец

В этот день звезды категорически не рекомендуют представителям знака в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток — помните о том, что береженого бог бережет, и не рискуйте понапрасну.

Близнецы

День окажется удачным только при наличии подробного плана, который нужно составить с утра и придерживаться его весь день, а иначе, если хвататься одновременно за самые разные дела, успеха добиться не удастся.

Рак

Особой осторожности потребуют контакты с коллегами: не стоит делиться с ними своими планами, в противном случае в один прекрасный день вы срискуете узнать, что вашу идею воплотил в жизнь другой человек.

Лев

Тщательно следить за своими высказываниями важно всегда., но сегодня — особенно: любое неосторожное слово может нанести вашему собеседнику серьезную моральную травму, чего он вам скорее всего, не простит.

Дева

Деловые встречи — если, конечно, у вас будет такая возможность — нужно перенести: в этот день вам трудно будет найти общий язык с другими людьми, а это может привести к досадным недоразумениям.

Весы

День, когда категорически нельзя впадать в крайности — с одной стороны нежелательно впадать в крайности, с другой — нельзя лениться: нужно вести обычный — неторопливый, но максимально результативный — образ жизни.

Скорпион

Энергии у вас сегодня будет предостаточно, но очень важно распоряжаться ею разумно: лучше всего заранее составить подробный план и скрупулезно его придерживаться, тогда и результативность окажется блестящим.

Стрелец

Как на работе, так и дома не стоит хвататься за все дела сразу — поскольку пословицу о двух зайцах пока еще никто не отменял, вы рискуете ничего не успеть, а впоследствии станете сожалеть о том, что день прошел зря.

Козерог

В отношениях с близким человеком сегодня очень важно, как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар — до развода.

Водолей

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение — с большой долей вероятности — либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится и будет пылиться в шкафу.

Рыбы

Достичь взаимопонимания с деловыми в этот день партнерами не удастся, поэтому переговоры с ними лучше перенести на другой день — сегодня любые разговоры окажутся пустыми, а время — потраченным даром.

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