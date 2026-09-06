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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 7-13 сентября
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе 7-13 сентября?
Телец
Тельцам звезды не советуют пассивно ждать, пока их отношения с близким человеком наладятся сами по себе, поскольку с этим могут возникнуть определенные трудности. Несмотря на присущую предстаивтелям этого знака лень, им — если, конечно, они дорожат этим партнером — необходимо сделать хоть какие-то шаги в этом направлении.
Проще всего — поговорить с любимым человеком, напрямую спросив о том, что его не устраивает в совместной жизни. В таком случае легко можно будет понять, как разрешить накопившиеся противоречия — это окажется совсем несложно.
Стрелец
Стрельцам, эмоционально застрявшим в отношениях с бывшим партнерам, пора распрощаться с мыслями о прошлом, которое, как ни обидно это прозвучит, уже не вернется. Пришло время — наконец-то! — посмотреть в будущее, которое окажется ничуть не хуже, а во многих отношениях и лучше событий, которые остались только в воспоминаниях.
Кстати, новое знакомство может состояться уже в эти дни при самых неожиданных обстоятельствах, поэтому очень важно внимательно смотреть по сторонам — счастье обычно встречается там, где его совсем не ждешь.
Козерог
Козерогам, чьи отношения с близким человеком в последнее время перестало радовать обоих партнеров, не стоит притворяться, что все идет «по плану». Самое главное сейчас — проявить по отношению к своей второй половинке честность и искренность, не делая вид, что за последнее время между ними ничего не изменилось.
Даже если — по ряду субъективных и объективных причин — пришла пора расстаться, не стоит делать из этого трагедию все в жизни имеет свое начало и свой финал, а уж если еще существуют ресурсы для понимания и примирения, тем более.
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