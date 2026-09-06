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Как приготовить баклажаны в кляре
Это аппетитная закуска с хрустящей корочкой, которая готовится за несколько минут.
Блюдо отлично подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- кориандр
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Баклажаны нарежьте кружками, толщиной около сантиметра.
Залейте холодной, подсоленной водой на 10-15 минут, затем откиньте на дуршлаг и хорошо обсушите бумажным полотенцем.
Яйца с солью, взбейте венчиком. Добавьте муку, перец черный молотый, кориандр и перемешайте до однородной массы.
В сковороде, на сильном огне, разогрейте растительное масло.
Каждый кружочек баклажана обмакните в кляр и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.
Выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.