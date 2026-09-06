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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить баклажаны в кляре

Это аппетитная закуска с хрустящей корочкой, которая готовится за несколько минут.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
155 ккал
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Баклажаны в кляре

Баклажаны в кляре / © Credits

Блюдо отлично подойдет как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
яйца куриные
3 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
кориандр
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Баклажаны нарежьте кружками, толщиной около сантиметра.

  2. Залейте холодной, подсоленной водой на 10-15 минут, затем откиньте на дуршлаг и хорошо обсушите бумажным полотенцем.

  3. Яйца с солью, взбейте венчиком. Добавьте муку, перец черный молотый, кориандр и перемешайте до однородной массы.

  4. В сковороде, на сильном огне, разогрейте растительное масло.

  5. Каждый кружочек баклажана обмакните в кляр и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки.

  6. Выложите на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

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