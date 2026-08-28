Маринованные баклажаны: рецепт летней закуски

Маринованные баклажаны tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

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Сезон баклажанов уже начался, поэтому этот рецепт, о котором рассказали на странице Lily_Cook , точно стоит сохранить. Здесь нет сложных приёмов или длинного списка продуктов, только обжаренные баклажаны, хрустящие овощи и простой кисло-сладкий маринад с чесноком.

Ингредиенты

В качестве закуски

средние баклажаны — 4–5 шт.

морковь — 1–2 шт.

болгарский перец — 1 шт.

Для маринада

вода — 3 ст. л

уксус — 3 ст. л

сахар — 2 ст. л

соль — 1 ч. л с горкой

чеснок — 3 зубчика

Приготовление

Баклажаны нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде до румяной корочки. Морковь натрите на терке, а болгарский перец нарежьте длинными тонкими полосками. Для маринада смешайте воду, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. Теперь выкладывайте овощи в форму слоями: баклажаны, морковь, перец, и повторяйте, пока все ингредиенты не закончатся. Залейте овощи маринадом, чтобы он равномерно распределился между слоями. Оставьте закуску мариноваться, чтобы овощи успели впитать ароматную кисло-сладкую заправку.

Сочные баклажаны, сладковатая морковь, хрустящий перец и чесночный маринад создают закуску, которая точно не задержится надолго в холодильнике.

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