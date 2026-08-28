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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
14
Время на прочтение
1 мин

Маринованные баклажаны: рецепт летней закуски

Ароматные, сочные и с легкой пикантной ноткой — эти маринованные баклажаны могут стать идеальной закуской к обеду или ужину.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Маринованные баклажаны tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Маринованные баклажаны tiktok.com/@_lilya.m.a_cook_

Сезон баклажанов уже начался, поэтому этот рецепт, о котором рассказали на странице Lily_Cook, точно стоит сохранить. Здесь нет сложных приёмов или длинного списка продуктов, только обжаренные баклажаны, хрустящие овощи и простой кисло-сладкий маринад с чесноком.

Ингредиенты

В качестве закуски

  • средние баклажаны — 4–5 шт.

  • морковь — 1–2 шт.

  • болгарский перец — 1 шт.

Для маринада

  • вода — 3 ст. л

  • уксус — 3 ст. л

  • сахар — 2 ст. л

  • соль — 1 ч. л с горкой

  • чеснок — 3 зубчика

Приготовление

  1. Баклажаны нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде до румяной корочки.

  2. Морковь натрите на терке, а болгарский перец нарежьте длинными тонкими полосками.

  3. Для маринада смешайте воду, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок.

  4. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.

  5. Теперь выкладывайте овощи в форму слоями: баклажаны, морковь, перец, и повторяйте, пока все ингредиенты не закончатся.

  6. Залейте овощи маринадом, чтобы он равномерно распределился между слоями.

  7. Оставьте закуску мариноваться, чтобы овощи успели впитать ароматную кисло-сладкую заправку.

Сочные баклажаны, сладковатая морковь, хрустящий перец и чесночный маринад создают закуску, которая точно не задержится надолго в холодильнике.

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