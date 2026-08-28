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Маринованные баклажаны: рецепт летней закуски
Ароматные, сочные и с легкой пикантной ноткой — эти маринованные баклажаны могут стать идеальной закуской к обеду или ужину.
Сезон баклажанов уже начался, поэтому этот рецепт, о котором рассказали на странице Lily_Cook, точно стоит сохранить. Здесь нет сложных приёмов или длинного списка продуктов, только обжаренные баклажаны, хрустящие овощи и простой кисло-сладкий маринад с чесноком.
Ингредиенты
В качестве закуски
средние баклажаны — 4–5 шт.
морковь — 1–2 шт.
болгарский перец — 1 шт.
Для маринада
вода — 3 ст. л
уксус — 3 ст. л
сахар — 2 ст. л
соль — 1 ч. л с горкой
чеснок — 3 зубчика
Приготовление
Баклажаны нарежьте кружочками и обжарьте на сковороде до румяной корочки.
Морковь натрите на терке, а болгарский перец нарежьте длинными тонкими полосками.
Для маринада смешайте воду, уксус, сахар, соль и измельченный чеснок.
Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Теперь выкладывайте овощи в форму слоями: баклажаны, морковь, перец, и повторяйте, пока все ингредиенты не закончатся.
Залейте овощи маринадом, чтобы он равномерно распределился между слоями.
Оставьте закуску мариноваться, чтобы овощи успели впитать ароматную кисло-сладкую заправку.
Сочные баклажаны, сладковатая морковь, хрустящий перец и чесночный маринад создают закуску, которая точно не задержится надолго в холодильнике.