Магнитные бури: прогноз на выходные, 29–30 августа

Солнечная активность / © www.credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 29–30 августа 2026 года опубликовалЦентр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

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В субботу и воскресенье, 29–30 августа, ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать сильные магнитные бури с К-индексом 5–6, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

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Такие магнитные бури могут влиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот период у некоторых людей могут наблюдаться головные боли, слабость, повышенная утомляемость, сонливость или перепады настроения. Также возможны колебания артериального давления и проблемы со сном.

Поэтому специалисты рекомендуют более внимательно следить за своим самочувствием, избегать чрезмерных физических нагрузок и полноценно отдыхать.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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