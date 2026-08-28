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Бывшая жена и дети Владимира Остапчука отреагировали на новую беременность его нынешней
Жена Владимира Остапчука беременна. Бывшая избранница ведущего и их общие дети отреагировали на это.
Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука — Елена Войченко — отреагировала на новую беременность его нынешней.
Екатерина Полтавская в положении. В скором времени у Владимира Остапчука и его нынешней жены родится второй общий ребенок. Первая избранница шоумена, от которой у него сын и дочь, отреагировала на будущее пополнение в семье ее бывшего мужа.
Об этом рассказала сама Екатерина Полтавская в своем Telegram-канале. В частности, пользователи поинтересовались, как отреагировали дети Владимира Остапчука от первого брака на то, что у них скоро появится брат или сестра. На что Екатерина Полтавская ответила, что все обрадовались, в том числе и Елена. Более того, они даже обсуждали с ней токсикоз. Тем временем старшие дети Владимира Остапчука интересовались, кто и когда родится, а также спрашивали об имени для будущего ребенка.
«Все обрадовались! И Еван, и Эмилия, и Елена. С Еленой обсуждали токсикоз. А какая может быть реакция? Ну, как дети. Спросили, кто будет, когда, как назовем», — делится Екатерина Полтавская.
Отметим, Владимир Остапчук и Елена Войченко прожили в браке с 2007-го по 2020 год. У бывших супругов есть двое общих детей — сын Эван и дочь Эмилия.
Сейчас ведущий состоит в браке с блогершей Екатериной Полтавской. В декабре 2024 года у пары родился общий сын Тимофей. Недавно супруги объявили о будущем пополнении в семье. Екатерина Полтавская уже рассекретила свой срок беременности.