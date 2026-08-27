Народный артист Владимир Горянский пожаловался на размер своей пенсии: "Это вообще ужас"

Владимир Горянский

Реклама

Народный артист Украины Владимир Горянский пожаловался на размер своей пенсии.

Актеру сейчас 67 лет. Он уже официально находится на пенсии. Однако на проекте «Наодинці з Гламуром» Владимир Горянский откровенно говорит, что пенсионные выплаты совсем маленькие. По словам актера, на такие средства, сумму которых он даже не хочет называть, сложно прожить комфортно. И это при том, что у Владимира Горянского есть надбавка за звание народного артиста Украины.

Реклама

«Ну как это может быть? Вы знаете, это очень досадно, что у нас люди, которые выходят на пенсию, это уже обездоленные. Если артист работает всю жизнь на эту зарплату и выходит с этой пенсией, а я даже не хочу ее называть, это страшная вещь», — признается артист Анне Севастьяновой.

Реклама

Владимир Горянский

Так что Владимир Горянский не рассчитывает на пенсию. В частности, актер продолжает работать и делает это с удовольствием. По словам артиста, именно благодаря зарплате он обеспечивает себе комфортный уровень жизни.

«Есть большой плюс! Там 40% к моей пенсии благодаря тому, что у меня звание народный артист Украины. А люди, которые всю жизнь работали без звания, это вообще ужас. И как жить, если нет детей, которые бы поддерживали? Где подрабатывать? Если бы я не работал, то какая пенсия… Поэтому я работаю, держу себя в форме, много сил и энергии работать», — делится артист.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ГОРЯНСЬКИЙ про пенсію НАРОДНОГО артиста, ВСИНОВЛЕННЯ та хто його ВИГНАВ з КІНО

Напомним, недавно актриса Нина Набока пожаловалась на плохую пенсию. Также артистка откровенно рассказала о своих гонорарах.

Реклама

Новости партнеров