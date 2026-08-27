"Шахтер" / © ФК Шахтер

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Донецкий "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27. Церемония жеребьевки состоялась в четверг, 27 августа, в Монако.

Во время жеребьевки чемпион Украины был посеян из третьей корзины и получил по два соперника из каждой корзины.

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Всего на основном этапе самого престижного еврокубка "горняки" сыграют по одному матчу с 8 разными командами — четыре поединка дома и столько же на выезде.

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Соперниками подопечных Арды Турана станут "Реал" Мадрид (Испания), "Интер" (Италия), "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Лейпциг" (Германия), АЕК Афины (Греция) и "Слован" Братислава (Словакия).

Соперники "Шахтера" в основном раунде Лиги чемпионов-2026/27

Из корзины 1 (дома): "Реал" Мадрид (Испания)

Из корзины 1 (на выезде): "Интер" (Италия)

Из корзины 2 (дома): "Спортинг" (Португалия)

Из корзины 2 (на выезде): ПСВ (Нидерланды)

Из корзины 3 (дома): "Фенербахче" (Турция)

Из корзины 3 (на выезде): "Лейпциг" (Германия)

Из корзины 4 (дома): АЕК Афины (Греция)

Из корзины 4 (на выезде): "Слован" Братислава (Словакия)

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Напомним, победителем Лиги чемпионов-2025/26 стал ПСЖ. В финале французский клуб в серии пенальти одолел лондонский "Арсенал" и во второй раз подряд выиграл самый престижный еврокубок.

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