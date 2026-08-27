Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала

Кубок Украины по футболу / © ФК Динамо Киев

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В четверг, 27 августа, состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2026/27.

На этой стадии турнира сыграют 32 клуба: 28 победителей матчей 1/32 финала и 4 представителя Украины в нынешнем еврокубковом сезоне — "Шахтер", "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ.

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Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. Согласно регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время будет сразу пробиваться серия пенальти — без дополнительных таймов.

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Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

"Куликов-Белка" — "Верес"

"Тростянец" — "Чернигов"

"Виктория" — "Металлист"

"Буковина" — ЛНЗ

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"Нива" Винница — "Динамо"

"Агробизнес" — "Левый Берег"

"Прикарпатье-Благо" (Ивано-Франковск) — "Харьков"

"Олимпия" Савинцы — "Кривбасс"

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"Маяк" Сарны — "Базис" Кочубеевка

"Карбон" Черкассы — "Эпицентр"

"Пробий" — "Александрия"

"Полесье" — "Кудровка"

"Феникс-Мариуполь" — "Заря"

"Колос" — "Карпаты"

"Новый Роздол" - "Агротех" Тишковка

"Ольховцы" Закарпатская область — "Шахтер"

Матчи 1/16 финала Кубка Украины запланированы на 8-10 сентября, а поединки 1/8 финала пройдут 27-29 октября. Решающие стадии состоятся в 2027 году. Четвертьфиналы: 2-4 марта, полуфиналы: 20-22 апреля, финал: 19 мая.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стало киевское "Динамо", которое в финале победило "Чернигов" (3:1).

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