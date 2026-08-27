Официально: Цыганков подписал контракт с новым клубом

Виктор Цыганков / © Associated Press

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Украинский вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков подписал контракт с нидерландским "Аяксом".

О трансфере 28-летнего украинца нидерландский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Контракт Виктора с "Аяксом" рассчитан на три года — до лета 2029-го.

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Сумма трансфера Цыганкова составляет 3,5 миллионов евро гарантированных выплат, а также соглашением предусмотрены возможные бонусы в размере одного миллиона евро. Также "Жирона" сохранит право получить процент от следующего трансфера украинца.

В "Аяксе" украинский футболист снова будет работать с Мичелом Санчесом, под руководством которого он ранее выступал в "Жироне".

"Цыганков — очень хороший футболист с непревзойденной трудовой этикой. Виктор может стать большим усилением нашей команды. Его легко интегрировать в команду, он отлично реализует голевые моменты. Кроме того, это физически сильный футболист", — заявил Мичел в комментарии goal.com.

Напомним, Цыганков выступал за "Жирону" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро, подписав с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

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В общей сложности Виктор провел 119 матчей за каталонскую команду, забив 20 голов и отдав 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

По итогам кампании-2025/26 каталонский клуб вылетел в Сегунду. У Виктора возник конфликт с руководством "Жироны" из-за его желания покинуть клуб. Украинец не сыграл ни в одном поединке "бело-красных" в Сегунде.

Ранее сообщалось, что "Реал" с хет-триком Мбаппе одержал вторую победу подряд на старте Ла Лиги.

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