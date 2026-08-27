"Реал" с хет-триком Мбаппе одержал вторую подряд победу на старте Ла Лиги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" на своем поле разбил "Реал Сосьедад" в перенесенном матче первого тура испанской Ла Лиги сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:1 .

Соперники обменялись забитыми голами в конце первого тайма: сначала счет на 40-й минуте открыл форвард "сливочных" Килиан Мбаппе, но уже через четыре минуты гости отыгрались усилиями Луки Сучича.

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После перерыва хозяева поля снова вышли вперед — на 60-й минуте Мбаппе оформил дубль. А на 68-й минуте Винисиус Жуниор укрепил преимущество мадридского клуба. В обоих случаях ассистами отличился Джуд Беллингем.

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Точку в этом поединке на 80-й минуте поставил Мбаппе, который сделал хет-трик.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Для "Реала" это вторая подряд победа на старте Ла Лиги. В первом матче нового сезона команда Жозе Моуринью обыграла "Эспаньол" (2:1). Сейчас "Королевский клуб" возглавляет турнирную таблицу Примеры. "Реал Сосьедад" начал чемпионат двумя поражениями и занимает последнее место.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" 30 августа дома сыграют против "Малаги", а "Реал Сосьедад" днем ​​ранее примет "Эспаньол".

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