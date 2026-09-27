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Лига наций-2026/27: все группы и турнирные таблицы
Турнирное положение сборных в группах всех дивизионов Лиги наций-2026/27.
С 24 сентября по 17 ноября продлится групповой этап Лиги наций-2026/27.
Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.
Сборная Украины выступает в квартете 2 дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.
В стартовом туре подопечные Андреа Мальдеры 25 сентября в гостях одолели Венгрию.
Вашему вниманию турнирное положение во всех группах каждого из дивизионов.
Лига наций-2026/27: все группы и турнирные таблицы
Дивизион A
Дивизион B
Дивизион C
Дивизион D
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).
Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.