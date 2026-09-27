Трофей Лиги наций / © Associated Press

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С 24 сентября по 17 ноября продлится групповой этап Лиги наций-2026/27.

Команды соревнуются в группах четырех разных дивизионов — A, B, C и D.

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Сборная Украины выступает в квартете 2 дивизиона B, где сыграет по два матча (дома и на выезде) с командами Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.

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В стартовом туре подопечные Андреа Мальдеры 25 сентября в гостях одолели Венгрию.

Вашему вниманию турнирное положение во всех группах каждого из дивизионов.

Лига наций-2026/27: все группы и турнирные таблицы

Дивизион A

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Дивизион B

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Дивизион C

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Дивизион D

Турнирные таблицы Лиги наций-2026/27 / © flashscore.ua

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

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Добавим, что прошлый розыгрыш этого турнира сборная Украины также провела в Лиге В, заняв второе место в своей группе: "сине-желтые" финишировали позади Чехии, но опередили Грузию и Албанию. В двухматчевом плей-офф за право выступать в элитном дивизионе наша команда проиграла Бельгии (3:1, 0:3).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии, которая в финале прошлого розыгрыша турнира в серии пенальти одолела Испанию.

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