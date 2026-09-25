Сборная Украины одолела Венгрию на старте Лиги наций — матч закончился дракой

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Сборная Украины по футболу обыграла команду Венгрии в матче первого тура группы 2 Дивизиона B Лиги наций-2026/27. Поединок на стадионе "Пушкаш Арена" в Венгерском Будапеште завершился со счетом 0:1.

На старте встречи венгры создали супермомент — на 11-й минуте Доминик Собослаи с правого фланга подал в центр штрафной на Андраша Шефера, который сбросил головой на Даниэла Лукача, а тот с разворота в падении пробил в перекладину.

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Однако выиграли первый тайм украинцы, которым удалось открыть счет перед перерывом. На 42-й минуте Даниил Сикан ударом головой замкнул подачу Георгия Судакова с левого фланга.

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Венгрия — Украина / © Associated Press

Венгрия — Украина / © Associated Press

Во втором тайме хозяева поля давили на ворота украинцев, но нашей команде удалось не пропустить и удержать победный счет.

Более того, "сине-желтые" имели отличный шанс увеличить свое преимущество — на 77-й минуте вышедший на замену Игорь Краснопир получил отличную вертикальную передачу от Олега Очеретько за спины защитникам, но не смог переиграть голкипера венгров.

А еще через две минуты Николай Матвиенко на ближней штанге замыкал подачу со штрафного с левого фланга от Виктора Цыганкова, но пробил мимо ворот.

В конце матча Венгрия снова могла забить — на 87-й минуте Габор Юрек пробил в падении на правом фланге штрафной, Виталий Миколенко заблокировал, после чего Дмитрий Ризнык в прыжке перевел мяч на угловой.

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В компенсированное время, на 90+2-й минуте, сборная Украины осталась в меньшинстве из-за удаления Александра Назаренко, который получил вторую желтую карточку.

После этого на поле вспыхнула еще и драка с участием игроков обеих команд — арбитр утолил страсти, раздал желтые карточки и финальным свистком зафиксировал победу сборной Украины.

Отметим, что это был первый официальный поединок украинской сборной под руководством Андреа Мальдеры — итальянский специалист в мае 2026 года заменил на посту Сергея Реброва.

В другом матче первого тура этой группы Северная Ирландия на выезде вырвала победу над Грузией (1:0).

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В следующем туре Украина в гостях встретится с Грузией, а Венгрия на выезде сыграет с Северной Ирландией. Оба матча запланированы на 28 сентября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб.

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