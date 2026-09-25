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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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"Я поднимаю голову — возле меня труп": очевидица рассказала, как чудом выжила после атаки РФ на Киев

Во время дневной атаки РФ на Киев женщина оказалась прямо на улице возле места попадания. Она рассказала о первых минутах удара и как чудом осталась жива.

Авторы публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак Игорь Бондаренко
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Атака РФ на Киев

Атака РФ на Киев / © Владимир Зеленский

В среду дня Россия атаковала в Киеве офисный центр на Шулявке. Обломки здания и самого дрона разлетелись на сотни метров, унося жизнь и травмируя находившихся на улице людей. Эта атака стала уже второй на этой локации за последние сутки.

Об обстоятельствах трагедии с места происшествия сообщил корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

По его информации, в офисное здание попал реактивный «Шахед». В результате мощного взрыва части стеклянного фасада и алюминиевого профиля посыпались на прохожих и водителей авто. Первый прилет в этом районе произошел накануне ночью.

Местная предпринимательница Дарья, владелица цветочного магазина, рассказала журналистам о моменте дневного удара. Женщина как раз закончила убирать разбитые стекла после ночной атаки, когда враг ударил снова.

«Я вышла на улицу, как раз этот взрыв, я упала, живая, меня машина прикрыла. Мой коллега по обмену валют пострадал, я поднимаю голову — возле меня труп женщины, я ее потрогала она уже не жива», — поделилась свидетельница пережитым.

Атака РФ на Киев 25 сентября — последние новости

Напомним, с утра 25 сентября РФ снова атакует Киев. В столице произошло несколько взрывов. На сегодня известно о 7 погибших. Пострадали 46 жителей Киева. 25 раненых находятся в стационарах городских больниц.

Также на Печерске дрон попал в многоэтажку — погиб 14-летний парень.

А в Соломенском районе произошло попадание БпЛА в офисное здание. В результате удара поврежден фасад, вылетели окна, загорелись автомобили на парковке. Пожар был ликвидирован.

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