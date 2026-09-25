Атака РФ на Київ / © Володимир Зеленський

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Посеред дня Росія атакувала в Києві офісний центр на Шулявці. Уламки будівлі та самого дрона розлетілися на сотні метрів, забираючи життя і травмуючи людей, які перебували на вулиці. Ця атака стала вже другою на цій локації за останню добу.

Про обставини трагедії з місця події повідомив кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

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За його інформацією, в офісну будівлю влучив реактивний «Шахед». Внаслідок потужного вибуху частини скляного фасаду та алюмінієвого профілю посипалися на перехожих і водіїв авто. Зазначається, що перший «приліт» у цьому районі стався напередодні вночі.

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Місцева підприємиця Дарина, власниця квіткового магазину, розповіла журналістам про денний удар. Жінка саме закінчила прибирати розбите скло після нічної атаки, коли ворог ударив знову.

«Я вийшла на вулицю, якраз цей вибух, я впала, жива, мене машина прикрила. Мій колега з обміну валют постраждав, я піднімаю голову — біля мене труп жінки, я її потрогала, вона вже нежива», — поділилася очевидиця пережитим.

Атака РФ на Київ 25 вересня — останні новини

Нагадаємо, від ранку 25 вересня РФ знову атакує Київ. У столиці сталося кілька вибухів. Станом на зараз відомо про 7 загиблих. Постраждало 46 мешканців столиці. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Також на Печерську дрон влучив у багатоповерхівку — загинув 14-річний хлопець.

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А в Солом’янському районі сталося влучання БпЛА в офісну будівлю. Внаслідок удару пошкоджено фасад, повилітали вікна, зайнялися автомобілі на паркованні. Пожежу ліквідували.

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