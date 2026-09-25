"Припиніть бити по російських НПЗ": Макрон приголомшив пропозицією "мораторію" для України

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Офіційний Париж активно шукає дипломатичні шляхи для стабілізації світового ринку енергоресурсів на тлі зростання цін на пальне. Франція пропонує досягти часткового перемир’я між Києвом та Москвою у двох ключових сферах.

Про нову мирну ініціативу розповів президент Еммануель Макрон під час великого інтерв’ю французьким телеканалам TF1 та France 2.

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Пропозиція Макрона щодо мораторію

Франція робить усе можливе, щоб уникнути дефіциту пального на європейському ринку. Серед інших заходів Еммануель Макрон вбачає доцільним дипломатичне втручання в перебіг війни в Україні для зниження загальної напруги.

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«Щодо українського фронту, Еммануель Макрон пропонує „подвійний мораторій“: ви припиняєте бити по російських нафтопереробних заводах, і ви зупиняєте бойові дії в Чорному морі», — йдеться в публікації.

Водночас президент Франції офіційно спростував чутки про ймовірну підготовку російських атак на європейські об’єкти за допомогою безпілотників. Проте він визнав, що ситуація стає дедалі напруженішою через регулярні ворожі акти з боку Російської Федерації по всій Європі.

«Ми маємо бути тверезими щодо еволюції загрози, ми повинні готуватися до будь-яких сценаріїв», — наголосив очільник французької держави.

Часткове перемир’я та позиція РФ

Нещодавно президент Володимир Зеленський назвав варіанти часткового перемир’я з Росією, які наразі обговорюються на міжнародному рівні. Морське перемир’я може охопити не лише зерновий коридор, а й транспортування енергоресурсів та продукції вітчизняної металургії.

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«Зацікавлені обидві сторони і я бачу в цьому серйозні можливості», — наголосив глава української держави.

Натомість держава-агресор зухвало відкидає усі ініціативи щодо переговорів та відмовляється від пропозицій США зупинити удари по енергетичній інфраструктурі. За даними Інституту вивчення війни, російський диктатор Володимир Путін вимагає виключно повної капітуляції України.

«Кремль постійно відмовляється коригувати свої переговорні позиції через відсутність військових успіхів, залишаючись відданим ідеї продовження війни», — підсумували американські аналітики.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та Росія можуть домовитися про часткове перемир’я. За його словами Київ та Москва готові до обмеженого припинення вогню.

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