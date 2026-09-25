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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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221
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Має ефектний вигляд: Селін Діон вийшла в світ у чорній сукні з пікантним вирізом від Balenciaga

58-річна канадська співачка з’явилася перед шанувальниками в гарному образі total black.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Папараці зазнімкували Селін Діон біля паризького готелю Le Royal Monceau, де на неї чекали численні шанувальники.

Зірка була одягнена в чорну асиметричну сукню максі з драпуванням від бренду Balenciaga. Вбрання мало поділ з оборками, одне відкрите плече та пікантний виріз збоку на талії.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Сукню співачка поєднала з чорними замшевими слінгбеками на високих шпильках від Amina Muaddi. На обличчі у неї були великі окуляри Courrèges, у вухах — золоті сережки у вигляді пелюсток з кристалами, а на руках — золоті каблучка та браслет. Волосся вона гладко зачесала назад і зібрала в акуратний пучок, а також зробила макіяж зі щільним шаром тонального крему.

Нагадаємо, раніше Селін Діон продемонструвала стильний лук у хутряному жакеті та широких штанях з лампасами.

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