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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

У хутряному жакеті і широких штанях: Селін Діон продемонструвала новий стильний образ у Парижі

58-річна співачка, яка після шестирічної перерви тріумфально повернулася на сцену, продовжує влаштовувати справжнє модне шоу на вулицях французької столиці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Селін Діон

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон папараці вчергове зазнімкували у Парижі. Останні тижні співачка регулярно потрапляє до об’єктивів фотографів біля свого готелю Royal Monceau, а кожен її вихід перетворюється на окрему модну подію.

Цього разу Селін продемонструвала стильний образ у вкороченому жакеті зі штучного хутра у коричнево-сірих відтінках. Він мав об’ємні плечі, рукави довжиною три чверті та контрастні світлі хутряні смуги, які підкреслювали його незвичайний крій.

Селін Діон / © Getty Images

Селін Діон / © Getty Images

Жакет Діон поєднала з чорним топом і чорними широкими штанями із завищеним посадженням, стрілками й атласними смужками-лампасами. Штанини були настільки довгими, що практично повністю закривали її гостроносі туфлі.

Аутфіт співачка доповнила великими сонцезахисними окулярами з коричневими лінзами, золотими сережками і годинником з чорним ремінцем. Волосся вона гладко зачесала назад і зібрала у низький пучок. Селін була у чудовому настрої та широко усміхалася фотографам і прихильникам.

Нині увага до Діон особливо велика, адже 12 вересня вона дала в Парижі перший повноцінний концерт за понад шість років. Співачка повернулася до виступів після тривалої перерви, пов’язаної, зокрема, із діагностованим у неї 2022 року синдромом м’язової скутості. Її паризька серія концертів стала великим поверненням зірки на сцену.

І схоже, повернення Селін відбувається не лише музично, а й модно: останнім часом її паризькі виходи один за одним демонструють любов співачки до незвичайних силуетів, кутюрних речей та експериментів зі стилем.

Нагадаємо, минулого разу Селін Діон вийшла в світ у штанному костюмі і зі смугастим пальтом на плечах.

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