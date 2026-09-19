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Астрологиня назвала жінок-знаків зодіаку, які вміють надихати чоловіків
Прийнято вважати, що за спиною кожного успішного чоловіка стоїть сильна, вольова й активна жінка, яка «рухає» його вперед.
Якщо чоловік має творчу професію, то його супутницю часто називають музою, яка дарує йому натхнення.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які надихають чоловіків.
Терези
Жінок-Терезів вирізняє не лише витонченість і чарівність, а й інтелектуальність, що дозволяє їм обговорювати будь-які — як технічні, так і творчі — теми, відкриваючи перед співрозмовником нові горизонти. У такій жінці чоловіки знаходять однодумця, який допомагає їм орієнтуватися в будь-якій ситуації.
Риби
Жінки-Риби — найромантичніші, найніжніші та найчуттєвіші представниці зодіаку, які вміють створити для свого партнера відчуття, ніби він — найкращий чоловік на Землі. Не дивно, що в такому разі у нього за спиною виростають крила, і він готовий зрушити гори, іноді — у прямому сенсі цього слова.
Водолій
У жінок-Водоліїв як представниць найкреативнішого знака зодіаку ніколи не бракує нових ідей, якими вони охоче діляться з оточенням, і, насамперед, зі своїм партнером. Він може не сумніватися в тому, що вони завжди підкажуть, як діяти в тій чи іншій ситуації, до того ж — з творчої точки зору.
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