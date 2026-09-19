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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 19 вересня: скільки балів буде

Загалом очікується спокійна геомагнітна обстановка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 19 вересня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,8 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Хоча швидкість сонячного вітру дещо підвищена, але має повільну тенденцію до зниження. Окрім того, вплив корональних дір також зменшується. Саме тому, наголошують науковці, очікуються спокійні геомагнітні умови.

Магнітна буря 19 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 19 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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