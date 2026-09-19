Магнітна буря 19 вересня: скільки балів буде

Магнітна буря. / © Associated Press

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У суботу, 19 вересня, активність Сонця буде слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 2,8 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Хоча швидкість сонячного вітру дещо підвищена, але має повільну тенденцію до зниження. Окрім того, вплив корональних дір також зменшується. Саме тому, наголошують науковці, очікуються спокійні геомагнітні умови.

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Магнітна буря 19 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря (геомагнітна буря) — це тимчасове збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Найчастіше причиною стають спалахи на Сонці або викиди сонячної плазми, які у вигляді потоку заряджених частинок досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем.

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