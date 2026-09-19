Магнитная буря 19 сентября: сколько баллов будет

Магнитная буря. / © Associated Press

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В субботу, 19 сентября, активность Солнца будет слабой. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,8 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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Хотя скорость солнечного ветра несколько повышена, имеет медленную тенденцию к снижению. Кроме того, влияние корональных дыр также уменьшается. Именно поэтому, подчеркивают ученые, ожидаются спокойные геомагнитные условия.

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Магнитная буря 19 сентября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря (геомагнитная буря) — временное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. Чаще всего причиной становятся вспышки на Солнце или выбросы солнечной плазмы, которые посредством потока заряженных частиц достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем.

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