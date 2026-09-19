Осінь / фото ілюстративне / © pexels.com

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До кінця тижня в Україні утримається сухе та тепле вересневе тепло з локальними дощами й туманами, однак уже від понеділка, 21 вересня, очікується відчутне похолодання.

За словами керівника Черкаського гідрометцентру, Віталія Постриганя, до 20 вересня пануватиме «лагідне вересневе тепло». Погода буде переважно сонячною сухою та маловітряною. Температура повітря вночі коливатиметеся від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікуються комфортні +22…+27 градусів вище нуля.

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Проте синоптик попереджає: від понеділка, 21 вересня, погода різко зміниться.

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«Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який нарешті принесе довгоочікувані дощі, так потрібні аграріям для проведення посівної кампанії», — зазначає метеоролог.

Постригань також зауважує, що з північними вітрами до країни надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться: вночі буде від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

За даними Українського гідрометцентру, 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У північних, Вінницькій, а також у більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі, тоді як на решті території утримається суха погода.

Вітер буде південно-західний та західний й дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21 до +26 градусів тепла, окрім північних і західних регіонів, де температурні показники становитимуть від +18 до +23 градусів тепла.

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Погода в Україні 19 вересня / © Укргідрометцентр

Синоптики також попереджають про небезпеку у західних областях: уночі та вранці очікується туман із видимістю 200–500 метрів, що може ускладнити рух транспорту. В цих регіонах оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про туман у західних областях України 19 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 19 вересня.

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