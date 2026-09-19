ЗСУ / © Associated Press

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Українські Збройні сили досягли успіху в контрнаступальній операції у Донецькій області. Зокрема, завдяки тому, що змогли ввести військове керівництво РФ в оману та не розголошували інформацію про свої здобутки.

Про це заявив один український командир, йдеться у матеріалі Newsweek.

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Зазначається, що про просування українських сил проти російського виступу на північ від Лимана на Донеччині раніше повідомляли військові джерела, однак Київ офіційно не підтверджував ці успіхи до цього тижня.

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Заступник командира 3-го армійського корпусу ЗСУ майор Максим Жорін заявив, що операція «Вівальді» дозволила зупинити спроби Росії оточити так званий «Фортецький пояс». За його словами, важливу роль у цьому відіграла інформаційна тиша навколо просування Сил оборони.

Зауважимо, що саме цей Фортечний пояс сильно укріплених міст та оборонних позицій у Донецьку є основою оборони України у східній частині регіону, повне захоплення якого є воєнною метою «фюрера» Росії Володимира Путіна.

«Інформаційне мовчання і, в ширшому сенсі, оперативна безпека мають надзвичайно велике значення. Особливо — на цьому етапі війни, коли домінують операції з розвідки, спостереження та рекогносцировки (ISR) і де все частіше використовуються безпілотники», — пояснив військовий аналітик Гіоргі Ревішвілі в інтерв’ю Newsweek.

Операція «Вівальді» — що відомо

Днями командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що окупанти Росії планували з’єднати свої північне і південне угруповання в районі Барвінкового на Харківщині, щоб у підсумку захопити всю Донецьку область.

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За словами Білецького, якому розширили повноваження щодо оборони Донбасу, що також охоплює Луганську область, українські сили оперативно зірвали російський план оточення так званого «Фортецького поясу». Із півночі росіяни намагалися просунутися через Лиман і Святогірськ, а з півдня — через Добропілля.

Частково успіху ЗСУ вдалося досягти завдяки ефекту несподіванки. Суворе дотримання оперативної безпеки і протидія російським БпЛА суттєво погіршили обізнаність загарбників про ситуацію на полі бою.

Як ЗСУ приховали свої успіхи

Українські військові змогли приховати своє просування завдяки системі «захисних дронів», до складу якої входять засоби радіоелектронної боротьби. Завдяки цій системі вдалося нейтралізувати близько 20 тисяч російських БпЛА.

Під час весняного контрнаступу в районі Олександрівки українській армії також вдалося досягти оперативної несподіванки. Зокрема, вони проводили місії зі встановлення прапорів на безпечній відстані, щоб приховати справжні масштаби своїх зайнятих позицій.

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За словами аналітика Гіоргі Ревішвілі, збереження інформаційної тиші і обмеження публічного обговорення конкретних операцій можуть допомагати ЗСУ. Це дозволяє російським військам діяти в умовах неповної або викривленої інформації про ситуацію на полі бою.

Водночас він зазначив, що у загарбників глибоко вкорінена практика дезінформації і введення командування в оману. Так, наголошує він, військові можуть приховувати реальний стан справ від старших командирів, намагаючись отримати прихильність керівництва та уникнути покарання у разі погіршення ситуації на їхній ділянці фронту.

Перевага у дронах

За даними 3-го армійського корпусу ЗСУ, що кампанія ударів ракетами середньої дальності по Луганщині послабила постачання пального військам країни-агресорки. Це також знизило їхні можливості використовувати дронів і засоби радіоелектронної боротьби, що дало Україні перевагу в застосуванні БпЛА для підтримки механізованого просування на Лиманському напрямку.

Аналітик також пояснює, що значну роль відіграло ретельне планування операції України. Зокрема, йдеться про придушення російських вогневих позицій і, найважливіше, знищення або нейтралізацію безпілотних систем росіян, що дозволило захистити район проведення операції.

За його словами, ці заходи у поєднанні зі сприятливими погодними умовами допомогли ЗСУ зірвати спроби армії РФ проникнути на окремі ділянки фронту та просунутися в районах, зокрема поблизу Середнього.

Водночас американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українські та російські сили експериментують із поверненням обмежених елементів механізованого маневру на тактичному рівні, намагаючись вийти за межі позиційної війни. Водночас, за оцінкою аналітиків, наразі українські спроби виявилися значно ефективнішими.

Наступ ЗСУ — що відомо

Кілька днів тому стало відомо, що Україна розпочала наступ у Донецькій області. Під час першого етапу спецоперації «Вівальді» було звільнено 85 квадратних кілометрів території. Ця площа перевищує розмір Житомира і майже дорівнює Чернігову.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що Україна пішла у масштабний наступ на ключовому для Кремля напрямку. Це стало можливим зокрема завдяки формуючим операціям та кампанії дальнобійних ударів середньої дальності, які знижують спроможності російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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