Кремль перекидає броню та елітні війська для наступу на ключовому напрямку: у ISW розкрили плани

Російські окупанти / © Associated Press

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Російське військове командування активізувало перекидання бронетехніки та спеціалізованих підрозділів безпілотників на Добропільський напрямок. Ворог готує масштабні механізовані штурми восени 2026 року, прагнучи скористатися погодними змінами та охопити український «пояс фортець» із півдня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на оцінку командира 1-го корпусу Нацгвардії («Азов») бригадного генерала Дениса Прокопенка.

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Концентрація елітних сил та три загальновійськові армії

За даними аналітиків, окупанти залучають до підготовки нового удару підрозділи 51-ї та 8-ї загальновійськових армій Південного військового округу, а також 41-шу армію Центрального військового округу РФ.

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Для вогневої підтримки та ізоляції району бойових дій Кремль перекинув значні операторські сили:

Еліта безпілотної авіації: На Добропільському напрямку вже задіяно близько 1200 екіпажів БПЛА з російського Центру перспективних безпілотних систем «Рубікон». Це становить орієнтовно третину від усіх сил цього елітного формування.

Підсилення штурмів: Росіяни плануватимуть підсилювати свої звичні піхотні групи (чисельністю до 200 осіб) механізованими колонами, які налічуватимуть близько 50 одиниць бронетехніки. Мета — розпорошити увагу ЗСУ та підвищити шанс на успішний прорив.

Зміна тактики та ключові терміни наступу

Згідно з оцінкою військового командування, поточна піхотна наступальна кампанія РФ виснажиться до кінця вересня 2026 року. Вже у жовтні ворог планує повністю змінити тактику на користь масованих механізованих проривів.

Кремль розраховує захопити бодай один населений пункт «поясу фортець» до завершення осінньої кампанії, щоб створити стратегічний плацдарм для подальшого просування.

В ISW підкреслюють, що хоча обидві сторони експериментують із поверненням елементів механізованого маневру для виходу з позиційного тупика, українські дії наразі є суттєво ефективнішими. Проте стягування великої кількості броні під Добропілля свідчить про намір РФ розширити масштаб штурмів під час осінньої негоди.

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Нагадаємо, Україна пішла у масштабний наступ на ключовому для Кремля напрямку і пробила «діру» в обороні ворога на Лиманському напрямку та повернувши елементи маневреної війни.

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