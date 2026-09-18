Кремль опрокидывает броню и элитные войска для наступления на ключевом направлении: в ISW раскрыли планы

Российские оккупанты / © Associated Press

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Российское военное командование активизировало опрокидывание бронетехники и специализированных подразделений беспилотников на Добропольское направление. Враг готовит масштабные механизированные штурмы осенью 2026, стремясь воспользоваться погодными изменениями и охватить украинский «пояс крепостей» с юга.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на оценку командира 1-го корпуса Нацгвардии (Азов) бригадного генерала Дениса Прокопенко.

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Концентрация элитных сил и три общевойсковых армии

По данным аналитиков, оккупанты привлекают к подготовке нового удара подразделения 51-й и 8-й общевойсковых армий Южного военного округа, а также 41-ю армию Центрального военного округа РФ.

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Для огневой поддержки и изоляции района боевых действий Кремль опрокинул значительные операторские силы:

Элита беспилотной авиации На Добропольском направлении уже задействовано около 1200 экипажей БПЛА из российского Центра перспективных беспилотных систем «Рубикон». Это составляет ориентировочно треть всех сил этого элитного формирования.

Усиление штурмов: Россияне будут планировать усиливать свои привычные пехотные группы (численностью до 200 человек) механизированными колоннами, насчитывающими около 50 единиц бронетехники. Цель — рассеять внимание ВСУ и повысить шанс на успешный прорыв.

Смена тактики и ключевые сроки наступления

Согласно оценке военного командования, текущая пехотная наступательная кампания РФ истощится к концу сентября 2026 года. Уже в октябре враг планирует полностью сменить тактику в пользу массированных механизированных прорывов.

Кремль рассчитывает захватить хотя бы один населенный пункт «пояса крепостей» до завершения осенней кампании, чтобы создать стратегический плацдарм для дальнейшего продвижения.

В ISW подчеркивают, что хотя обе стороны экспериментируют с возвращением элементов механизированного маневра для выхода из позиционного тупика, украинские действия пока существенно эффективнее. Однако взимание большого количества брони под Доброполье свидетельствует о намерении РФ расширить масштаб штурмов во время осенней непогоды.

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Напомним, Украина пошла в масштабное наступление на ключевом для Кремля направлении и пробила «дыру» в обороне врага на Лиманском направлении и вернув элементы маневренной войны.

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