Не только для запекания: 5 хитростей с фольгой, которые могут облегчить быт

5 способов использования алюминиевой фольги в обиходе / © Freepik

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Алюминиевую фольгу обычно достают, когда нужно завернуть продукты или что-нибудь приготовить в духовке. Однако ее свойства позволяют использовать этот материал и в других ситуациях — от ухода за вещами до работы в саду.

Об этом сообщило издание Gazeta.pl.

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В частности, фольга может пригодиться владельцам серебряных столовых приборов. Во время мытья в посудомоечной машине в корзину можно добавить небольшой смятый шарик фольги. В определенных условиях это помогает бороться с потемнением серебра. В то же время, результат будет зависеть как от самих приборов, так и от средства для мытья.

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Еще один вариант применения касается ножниц. Несколько разрезов сложенного в несколько слоев листа фольги могут очистить лезвия от незначительной грязи. Если же ножницы потеряли остроту, этот лайфгак проблему не решит — их придется затачивать.

Найдется применение фольге и за пределами дома. Садоводы могут нарезать ее на полоски и закрепить на ветках деревьев и кустов. Блестящий материал отражает свет и колеблется от ветра, поэтому способен на время отпугивать некоторых птиц. Однако постоянного эффекта это не гарантирует, ведь они могут привыкнуть к такому отпугивателю.

Фольга может помочь и тогда, когда из-за сухого воздуха волосы начинают сильно электризоваться. Если осторожно провести ею по волосам, статическое электричество может уменьшиться, а волоски — меньше разлетаться.

Есть и еще один бытовой метод. Крошечный кусочек фольги можно использовать для временного улучшения контакта батарейки в пульте дистанционного управления, если она еще не разрядилась. Однако рассматривать такой прием в качестве замены новой батарейке не стоит — он помогает только в случае проблемы с контактом.

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Напомним, эксперты по организации пространства советуют не выбрасывать оставшиеся без пары носки, ведь их можно повторно использовать в быту.

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