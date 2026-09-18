Потап язвительно поставил на место Олега Скрипку из-за его неоднозначных заявлений о беженцах за границей

Потап, Олег Скрипка

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Скандальный рэпер Потап отреагировал на резонансное заявление фронтмена «Воплів Відоплясова» Олега Скрипки об украинцах, которые из-за полномасштабной войны выехали за границу.

Артист опубликовал пост в Instagram, в котором иронически обыграл слова музыканта. В частности, он предложил представить приложение, которое определяло бы, насколько человек является «украинским», в зависимости от его действий.

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Поводом к реакции Потапа стало недавнее интервью Олега Скрипки. Музыкант говорил об украинских беженцах, и заявил, что, мол, за границей они могут сильнее интегрироваться в русскоязычную среду: «Я исследовал ситуацию украинцев, которые за границей. Они меньше украинцы, чем здесь. Потому что там Советский Союз».

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В свою очередь Потап вступился за всех, кто вынужден временно жить за пределами Украины во время войны. Рэпер привел несколько примеров, чтобы дать понять, что такие опрометчивые фразы сильно разъединяют общество.

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka

«Предлагаю Олега Юрьевича не останавливать. Давайте сделаем „украинометр“, такое приложение. Выезжаешь за границу — минус 20% от украинскости, покупаешь борщ в Варшаве — плюс 5% кэшбек. И какая-то женщина, которая увезла своих детей подальше от войны, посмотрит на это приложение и поймет, что она недоукраинка. И не дай Бог, ей в Тбилиси или Риге ответят на русском, когда она будет покупать кофе, — можно сдавать паспорт», — сказал Потап.

Потап упомянул о демографической ситуации в Украине и после ряда своих провокаций призвал соотечественников не ссориться между собой. Свое мнение он завершил строчками из собственной песни: «Послушайте классика, он писал: „Украинцы за границей, украинцы в Украине, между нами преграды, но все равно мы желто-синие“. Надо быть вместе».

Напомним, недавно база «Миротворец» взялась за Потапа из-за скандальных высказываний — почему рэпер там оказался на самом деле.

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