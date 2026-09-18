В детском саду женщину наругали за то, что она привела ребенка во время тревоги и не пустили в укрытие

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В Киевской городской государственной администрации прокомментировали громкий инцидент с недопущением женщины с ребенком к укрытию в детском саду во время воздушной тревоги. Напомним, работники заведения впустили ребенка в убежище, а матери даже не предложили зайти, когда над головами уже раздавались взрывы. На женщину накричали за то, что она привела ребенка во время тревоги. Публикация об этом вызвала огласку в Сети.

Киевляне возмущены ситуацией вокруг укрытий в учебных заведениях столицы, учитывая постоянные вражеские атаки.

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«Не пускать родителей с детьми во время воздушной тревоги в укрытие детсада — это настоящий трэш. Если даже это где-то и зафиксировано, как правило или инструкция, то их нужно немедленно менять, потому что это человеческая жизнь. Как можно ребенка впустить в укрытие, а маму оставить под дронами или ракетами на улице?», — рассказывает ТСН.ua Елена, мать воспитанника детсада в Днепровском районе.

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Родители рассказывают, что кое-где у садов появляются объявления о том, что в его укрытии могут находиться только воспитанники заведения. Некое отдельное «княжество».

«А куда бежать детям или взрослым из домов возле садика, когда там в радиусе километра нет укрытия. Почему людям запрещено зайти в убежище во время реальной опасности, кто вообще такое придумал? По-моему, эти запреты не имеют ничего общего с человечностью. А кое-где работники садика просто включают сидром „вахтера“: того впущу, а того не впущу», — рассказывает киевлянка Оксана.

Дата публикации 19:42, 14.09.26 Количество просмотров 65 Скандал в детском саду Киева: мать оставили на улице во время тревоги

На проблему обратили внимание в Службе Образовательного Омбудсмена. Там уверяют, что будут готовить обращение в КГГА по урегулированию вопроса и отмечают необходимость обновления действующего Регламента, который был принят еще в 2022 году, когда ситуация в городе была совсем другой.

Сейчас дошло до того, что родители в некоторых садах Киева потребовали от воспитателей приходить на работу в 8:00 или еще раньше, чтобы гарантированно обеспечить доступ детей к укрытию во время воздушной тревоги.

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«Педагогические работники во время тревоги должны находиться в безопасном месте, поэтому могут не добраться вовремя в заведение и соответственно не могут принять детей. А заставлять педагогов идти на работу во время воздушной тревоги противозаконно», — рассказала ТСН.ua Образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

Почему не пускают в укрытие и чем руководствуются учебные заведения

В мэрии ссылаются на постановление Кабмина от 4 сентября 2026 года № 1092, которым установлен красный и желтый уровни угроз воздушной тревоги. Документ предусматривает: в случае установления желтого уровня угрозы образовательный процесс в учебных заведениях, кроме тех, где обустроены защитные сооружения гражданской защиты, прекращается. После завершения воздушной тревоги заведения дошкольного образования возобновляют свою работу в обычном режиме.

«В октябре 2022 года Департаментом были разработаны рекомендации по организации работы учебных заведений „Регламент работы учебных заведений города Киева в условиях чрезвычайной ситуации. Раздел II „Военное положение“, которые были доведены до сведения специалистов всех управлений образования РГА, руководителей и работников учебных заведений города и размещены на официальном интернет-портале КГГА и на официальном вебпортале Департамента в разделе „Образование“ — вкладка „Безопасность в учебных заведениях“, — объясняет ТСН.ua Галина Полторак, заместитель директора Департамента образования и науки КГГА.

Она добавляет, что в соответствии с Законами Украины «Об образовании» и «О дошкольном образовании» учебные заведения имеют автономию. То есть могут самостоятельно принимать решения по любым вопросам в пределах, определенных нормативными актами, в частности, утверждать план реагирования на чрезвычайные ситуации или специальные инструкции (алгоритмы) действий работников в случае опасности.

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«Порядки (алгоритмы) действий участников образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования (УДО) были разработаны руководителями УДО с учетом требований постановления Кабмина от 30.10.2013 № 841 „О порядке проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций“, приказа МВД Украины от 09.07.2018 № 579 „Об утверждении требований по содержанию, обустройству и эксплуатации объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты“, с учетом письма Министерства образования и науки от 02.04.2022 № 1/3845-22 „Методические рекомендации для работников учреждений дошкольного образования на период действия военного положения в Украине“, протоколов Совета обороны города Киева и Регламента», — сообщает Галина Полторак.

Алгоритм во время объявления тревоги

В разделе 6.2 Регламента «Алгоритм действий участников образовательного процесса в случае объявления воздушной тревоги перед началом образовательного процесса» определены следующие нормы:

Если тревога застала дома или в пути: работники учебных заведений, дети, которые во время объявления сигнала «Воздушная тревога» находятся дома или в пути в учебное заведение, должны срочно проследовать до ближайшего укрытия. Если тревога звучит во время приема детей: в случае объявления сигнала «Воздушная тревога» во время приема/прихода детей в учебное заведение, они вместе с работниками учреждения и родителями или другими сопровождающими лицами срочно переходят в укрытие учебного заведения. После перехода в укрытие: во время воздушной тревоги, после того, как все участники образовательного процесса перешли в укрытие, дети в учебные заведения не принимаются к оглашению сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Ждут дополнительных разъяснений от МОН

Именно на последний пункт и указывают воспитатели, когда отказывают принять ребенка во время тревоги, потому что уже все спустились в укрытие. А что делать опоздавшим? Что делать родителям детей, ждать под «Шахедами»?

В Департаменте отмечают, что изменения в вышеуказанные нормативные акты, а следовательно, и к действующим алгоритмам приема детей в детсады во время воздушной тревоги, пока не вносились. При этом уверяют, что руководители заведений дошкольного образования ежегодно доводят до сведения родителей и работников алгоритмы действий в случае чрезвычайных ситуаций и проводят практические тренировки по эвакуации детей.

«Департамент обратился в Министерство образования и науки Украины с просьбой предоставить разъяснение и, при необходимости, обновить рекомендации для заведений дошкольного образования с учетом установления разных уровней угрозы воздушной тревоги. В случае получения обновленных методических рекомендаций соответствующие изменения будут учтены и доведены до сведения родительского общества», — подытожили в Департаменте.

Дата публикации 18:00, 15.09.26 Количество просмотров 6 Школы сменяют график! Уроки по 35 минут, обучение в укрытиях и новые алгоритмы во время войны

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