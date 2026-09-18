Украина пошла в масштабное наступление на ключевом для Кремля направлении и пробила "дыру" в обороне - ISW

ВСУ / © Associated Press

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Операция Вивальди ВСУ на Лиманском направлении демонстрирует недавно достигнутый Украиной прогресс в восстановлении элементов тактического маневра на поле боя. Это стало возможным, в частности, благодаря формирующим операциям и кампании дальнобойных ударов средней дальности, которые снижают способности российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Командующий 3-м армейским корпусом Украины бригадный генерал Андрей Билецкий 17 сентября заявил, что украинское контрнаступление против российского выступления к северу от Лимана — Операция «Вивальди» — сорвал план России по окружению Пояса Фортец с севера (через Лиман и Святогорск) и с юга (через Доброполье). По словам Белецкого, российские войска планировали соединить северные и южные «клещи» в Барвенково Харьковской области, чтобы таким образом захватить всю Донецкую область. Он отметил, что украинские силы нанесли оперативное поражение северной группировке врага на Лиманском направлении, а операция «Вивальди» продолжается.

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17 сентября 3-й армейский корпус сообщил, что систематическая украинская кампания ударов средней дальности по логистике россиян в оккупированной Луганской области подорвала обеспечение врага горючим на передовой. Это существенно ограничило способность России использовать дроны и системы РЭБ для защиты от украинских беспилотников. Системы РЭБ нуждаются в значительном энергопотреблении, и российские войска возлагаются на дизельные генераторы для их питания. Кампания Украины, направленная на российскую логистику и энергоснабжение, способствовала подавлению российских систем РЭБ, что помогло достичь тактического преимущества украинских дронов и поддержало продвижение механизированных подразделений на Лиманском направлении.

Украинские силы достигли оперативной внезапности за счет строгого соблюдения оперативной тайны (OPSEC) и контрдроновых операций, снизивших оперативную осведомленность российских войск. Заместитель командира 3-го армейского корпуса майор Максим Жорин 16 сентября заявил, что операция «Вивальди» была успешной благодаря строгому соблюдению информационной тишины. Отсутствие каких-либо отчетов о контрнаступлении ввело в заблуждение военное руководство РФ и способствовало продвижению ВСУ.

Жорин подчеркнул, что продвижение удалось сохранить в тайне, в частности, благодаря системе «Защитный дрон», состоящей из различных комплексов РЭБ и помогшей нейтрализовать около 20 000 российских беспилотников. Ранее ВСУ уже использовали режим тишины для достижения оперативной внезапности во время Александровского контрнаступления весной 2026 года (тогда спецназовцы намеренно поднимали флаги на безопасном расстоянии, чтобы скрыть реальные пределы украинских позиций). Систематическая ложь внутри российского военного командования дополнительно ухудшает оперативную осведомленность врага и приводит к тактическим и оперативным ошибкам из-за искаженной оценки реальной ситуации на поле боя.

В то же время, российские войска передислоцируют бронетехнику и подразделения БпЛА на Добропольское направление для будущих механизированных штурмов осенью 2026 года. Командир 1-го корпуса Нацгвардии («Азов») бригадный генерал Денис Прокопенко 11 сентября заявил, что 51 и 8 общевойсковых армий РФ (Южный военный округ), а также 41 армия (Центральный военный округ) готовятся к осенним механизированным атакам под Добропольем, пытаясь использовать.

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По словам Прокопенко, в Добропольском направлении сейчас действует около 1200 экипажей БпЛА из элитного российского Центра перспективных беспилотных систем «Рубикон» (около трети всех сил Центра). Это свидетельствует о намерении врага использовать дроны для изоляции района боевых действий по воздуху и поддержки своих бронегрупп. Россияне испытывают подход, при котором свои привычные штурмовые группы (по 200 пехотинцев) они усиливают механизированными колоннами из около 50 единиц бронетехники, чтобы отвлечь внимание украинских сил и повысить вероятность прорыва. По оценке Прокопенко, текущая наступательная кампания РФ истощится в сентябре 2026 года, после чего к октябрю враг сменит тактику в пользу механизированных прорывов, рассчитывая захватить хотя бы один населенный пункт Пояса Фортец до конца осени для создания плацдарма.

Как украинскиевоенные, так и российские оккупанты экспериментируют с возвращением ограниченных элементов механизированного маневра на тактическом уровне, чтобы выйти из позиционного тупика. Однако украинские усилия значительно эффективнее. Накопление бронетехники РФ на Добропольском направлении указывает на то, что командование окупантов планирует расширить роль механизированных штурмов во время осенней непогоды, надеясь прорвать оборону и охватить Пояс Крепостей с юга.

Ранее командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий заявил, что Украина начала наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. В ее пределах уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее.

Напомним, что Украина пошла в большое наступление на ключевом для Путина направлении и вызвала бунт среди пропагандистов Кремля. Одной из ключевых целей операции на Донбассе стала не только зачистка территории, но и разрушение системы снабжения противника. Украинское военное командование впервые четко подтвердило проведение контрнаступательных операций против российского выступления к северо-западу от Лимана.

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