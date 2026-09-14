Россия имеет тактические успехи на юге: есть ли угроза для ВСУ — ISW

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

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Российские войска в последние недели продвинулись и проникли на фланги Орехова, однако не смогли добиться успеха из-за успешных украинских контратак к западу и юго-западу от города.

Об этом говорится в отчете аналитиков ISW.

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В частности, украинский военный обозреватель Константин Машовец 13 сентября сообщил, что россияне одновременно действуют на левом фланге Орехова, пытаясь выйти в район Малая Даниловка — Запасное — Павловка — Лукиянское к северо-западу от города, а также на западных и юго-западных окрестностях Орехова.

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По данным Машовца, российские войска, вероятно, захватили Щербаки и Малые Щербаки к западу от Орехова. После этого они пытались продвинуться в Новопавловку и Новоандреевку, вероятно, чтобы занять высоты для лучших огневых позиций, перерезать украинскую логистику и окружить Орехов с запада. Россияне также проникли в район пересечения трасс Т-0408 Орехов — Токмак и Т-0803 Мариуполь — Орехов в южной части Новоданиловки, непосредственно в Орехов, а также между Ореховом и Малой Токмачкой.

Ситуация на фронте — последние новости

Командир 1-го корпуса НГУ «Азов» Денис Прокопенко заявил, что в начале зимы Россия может использовать свои резервы для попытки создать «буферную зону» в Сумской и Черниговской областях, а также продолжить удары по Киеву.

По его словам, Россия может использовать мобилизационный резерв для сдерживания украинских сил и предотвращения перегруппировки резервов на северном направлении.

Украинская армия готовится к яростным боям за ключевые города востока, что станет первым серьезным испытанием для нового военного командования страны после летних ротаций.

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Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман прогнозирует, что интенсивные боевые действия в этом году могут развернуться именно в течение сентября-октября.

«По мере ухудшения погодных условий дроны становятся менее эффективными, и обычно именно тогда россияне пытаются вернуть мобильность на поле боя», — сказал аналитик.

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