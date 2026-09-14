ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Россия понесла рекордные потери за сутки: данные на 14 сентября

оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, в сутки минус 74 артсистемы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Утраты РФ.

Утраты РФ. / © Associated Press

По состоянию на 14 сентября 2026 года ВСУ уничтожили 1 508 600 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1700 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 1 508 600 (+1 700) человек

  • танков — 12 345 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 25 331 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 49 752 (+74) ед.

  • РСЗО — 2 127 (+7) ед.

  • средства ПВО — 1637 (+2) ед.

  • самолетов — 442 (+0) ед.

  • вертолетов — 356 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 2615 (+12) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124) ед.

  • крылатые ракеты — 5 111 (+0) ед.

  • корабли / катера — 35 (+0) ед.

Напомним, разведка шокировала данными о потерях россиян. Отмечается, что Россия пока сохраняет возможности для продолжения наступления на ближайшие 12 месяцев, но огромное количество погибших и раненых подрывает боеспособность оккупационных войск.

подводные лодки / submarines — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks — 148 807 (+548) ед.

специальная техника / special equipment — 4 683 (+2) ед.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie