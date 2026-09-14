Россия понесла рекордные потери за сутки: данные на 14 сентября

Утраты РФ. / © Associated Press

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По состоянию на 14 сентября 2026 года ВСУ уничтожили 1 508 600 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1700 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Общие боевые потери России:

личного состава — около 1 508 600 (+1 700) человек

танков — 12 345 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 25 331 (+1) ед.

артиллерийских систем — 49 752 (+74) ед.

РСЗО — 2 127 (+7) ед.

средства ПВО — 1637 (+2) ед.

самолетов — 442 (+0) ед.

вертолетов — 356 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 2615 (+12) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124) ед.

крылатые ракеты — 5 111 (+0) ед.

корабли / катера — 35 (+0) ед.

Напомним, разведка шокировала данными о потерях россиян. Отмечается, что Россия пока сохраняет возможности для продолжения наступления на ближайшие 12 месяцев, но огромное количество погибших и раненых подрывает боеспособность оккупационных войск.

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подводные лодки / submarines — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks — 148 807 (+548) ед.

специальная техника / special equipment — 4 683 (+2) ед.

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