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Россия понесла рекордные потери за сутки: данные на 14 сентября
оккупанты также активно теряют технику и вооружение. В частности, в сутки минус 74 артсистемы.
По состоянию на 14 сентября 2026 года ВСУ уничтожили 1 508 600 солдат Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1700 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России:
личного состава — около 1 508 600 (+1 700) человек
танков — 12 345 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 25 331 (+1) ед.
артиллерийских систем — 49 752 (+74) ед.
РСЗО — 2 127 (+7) ед.
средства ПВО — 1637 (+2) ед.
самолетов — 442 (+0) ед.
вертолетов — 356 (+0) ед.
наземных робототехнических комплексов — 2615 (+12) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 516 441 (+2 124) ед.
крылатые ракеты — 5 111 (+0) ед.
корабли / катера — 35 (+0) ед.
Напомним, разведка шокировала данными о потерях россиян. Отмечается, что Россия пока сохраняет возможности для продолжения наступления на ближайшие 12 месяцев, но огромное количество погибших и раненых подрывает боеспособность оккупационных войск.
подводные лодки / submarines — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks — 148 807 (+548) ед.
специальная техника / special equipment — 4 683 (+2) ед.