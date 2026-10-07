Сколько стоит жизнь в Египте: украинская семья показала реальные расходы в Хургаде (видео)

Египет / © Associated Press

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Украинка с детьми прожила месяц в курортной Хургаде и обнародовала реальные расходы. Цифры оказались настолько интересными, что в Сети сразу разразилась дискуссия: действительно ли жить в Египте дешевле, чем в крупных городах Украины?

Сколько стоят апартаменты в Египте у моря

Путешествие семья начала с поиска жилья. В первый месяц они выбрали апартаменты на территории гостиничного комплекса El Karma в Хургаде.

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«На первый месяц мы остановились в апартаментах на территории отеля El Karma в Хургаде. Из плюсов — много детей, несколько бассейнов, детская анимация, первая линия моря — это бесплатно. На территории есть кафе и рестораны — это за дополнительную оплату», — рассказывает блогерша.

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Сначала женщина планировала арендовать более просторную квартиру формата «1+1» — египетский аналог украинской «однушки»: отдельная спальня и гостиная-кухня, то есть фактически две комнаты, разделенные дверью. По ее словам, достойного свободного варианта найти не удалось, поэтому «пришлось остановиться на студии».

«Я хотела квартиру „1+1“, но хороших свободных не было, потому выбрала студию. По цене это $450+60 коммунальные», — отмечает украинка. Итого аренда и коммунальные услуги обошлись ей в $510 в месяц.

На что тратит деньги украинская семья в Египте

По ее словам, отдельно приходится тратиться на связь. Мобильный Интернет в Египте нужно искать и оплачивать самостоятельно, и для семьи это заметная сумма.

«Интернет ищете, оплачиваете сами. В моем случае это еще $100», — делится автор видео о быте в Хургаде.

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С учетом коммунальных платежей и интернета общие расходы, по ее словам, остаются сравнительно скромными: где-то на уровне киевских, а где-то даже ниже. При этом блоггер не собирается останавливаться на достигнутом и планирует еще больше оптимизировать расходы.

«В идеале рассчитываю вкладываться в $1000 в месяц», — резюмирует она. Именно такую сумму считает комфортным месячным бюджетом для жизни в Хургаде с детьми, учитывая аренду, интернет, еду и другие ежедневные расходы.

«Дешевле, чем в Украине»: что пишут украинцы о жизни в Египте

В комментариях под видео пользователи отмечали, что в Хургаде жить может быть дешевле арендовать жилье во Львове или других городах Украины.

Комментарий в TikTok

Комментарий в TikTok



Для многих украинцев, рассматривающих временный переезд в теплые страны, разница в стоимости жизни может стать весомым аргументом.

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Впрочем, часть аудитории призывает не делать поспешных выводов только из стоимости аренды и Интернета. В частности, пользователь, уже пятый год живущий в Каире, советует в комментариях под видео учитывать все расходы.

Комментарий в TikTok

Другими словами, помимо аренды и связи, следует учесть дорогу туда и обратно, оформление визы или необходимых разрешений, местный транспорт и переезды, а также расходы на питание, лекарства, развлечения и другие ежедневные нужды.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал историю украинца, купившего за городом старый дом с рекой по цене недорогого смартфона — около $1 500. Мужчина показал, что получил за эти деньги, и какие расходы ждут тех, кто выбирает жизнь за городом вместо аренды в большом городе.

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